محافظ شمال سيناء: مؤتمر لمناقشة ملف الشواطئ بعد غد الاثنين

أعلن الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عن عقد مؤتمر ، بعد غد الاثنين ، برئاسته ، لمناقشة ملف الشواطئ .

وقال المحافظ، في بيان، إن المؤتمر سيعقد بمشاركة الجهات المعنية، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسكرتير عام المحافظة، ورئيس مركز ومدينة العريش، وذلك لمناقشة ملف الشواطئ، بعد التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المختصة.

أكد محافظ شمال سيناء، أنه سيتم الإعلان عما يسفر عن المؤتمر من قرارات وتعليمات نهائية بشأن استخدام الشواطئ خلال موسم الصيف.

يشار إلى أن أبناء سيناء طالبوا مجلس المدينة بمنح تراخيص للكافترتيات علي شواطئ مدينة العريش، خلال موسم الصيف، أسوة بالاعوام السابقة.