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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الصناعة: مصر للغزل والنسيج تتميز بالتكامل الإنتاجي وتسهم في خفض الاستيراد |صور

وزير الصناعة في جولة بمصانع المحلة
وزير الصناعة في جولة بمصانع المحلة
الغربية أحمد علي
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استهل المهندس خالد هاشم وزير الصناعة زيارته اليوم لمدينة المحلة الكبرى بزيارة مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والسيدة مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والنائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الصناعات النسيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الغربية

كان في استقبال الوزير بالشركة الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج.

وتبلغ مساحة مصانع الشركة 2.5 مليون متر مربع بحجم استثمارات 27 مليار جنيه وبرأس مال 13.8 مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 10312 طن من الغزول والوبريات والخيوط والقطن الطبي، و1,9 مليون قطعة من الملابس والبطاطين والمشغولات وأربطة الشاش، و8,3 مليون متر الأقمشة ونسبة المكون المحلي 65%، ويبلغ إجمالي الصادرات السنوية للشركة نحو 1.37 مليار جنيه وتوفر الشركة 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي بداية جولته بالمجمع، تفقد الوزير مصنع غزل 1 المقام على مساحة 62 ألف متر مربع والذي يعتبر أكبر مصنع غزل ونسيج على مستوى العالم، وتبلغ طاقته الإنتاجية 182784 مردن بإنتاج يومي 30 طن من الغزول الرفيعة والسميكة، ومصنع غزل 4 المقام على مساحة 24 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية 73 ألف مردن بإنتاج يومي 13 طن ثم تفقد الوزير مصنع التحضيرات 1 المقام على مساحة 3055 متر مربع، ومصنع التحضيرات 2 المقام على مساحة 21289 متر مربع.

وتوجه هاشم لتفقد مصنع النسيج المقام على مساحة أكثر من 40 ألف متر مربع ويضم 597 ماكينة وتبلغ طاقته الإنتاجية 136 ألف متر قماش يومياً و32 طن وبرة، كما تفقد الوزير مصنع الصباغة المقام على مساحة 36.5 ألف متر مربع ويضم 105 ماكينات (تحت التركيب ومقرر أن تدخل طور التشغيل خلال 3 أشهر) وتبلغ طاقته الإنتاجية 40 طن وبريات و135 ألف متر قماش يومياً، والمصنع يعمل بأحدث نظم الصباغة.

واستمع الوزير لشرح من مسؤولي الشركة عن خطة تطوير مصانع الشركة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وإجراءات ترشيد استهلاك المياه لتقليل التكلفة والامتثال للمعايير والاشتراطات الدولية للحفاظ على حصة الشركة من الصادرات للأسواق الخارجية، إلى جانب جهود الشركة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي بالتصنيع، والشراكات التي تسعى الشركة لعقدها مع شركات القطاع الخاص.

وخلال الزيارة أكد الوزير أن شركة مصر للغزل والنسيج ليست مجرد قلعة إنتاجية كبرى، بل هي عماد صناعة النسيج الوطنية ورمز من رموز الهوية الاقتصادية المصرية التاريخية، حيث تأسست الشركة سنة 1927 وهي تُمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التحديث الشاملة التي تشهدها صناعة المنسوجات الوطنية.

وأوضح هاشم أن الشركة تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة بدءاً من عمليات الغزل والنسيج، مروراً بالصباغة والتجهيز، وصولاً إلى صناعة الملابس الجاهزة، ما يجعلها صرحاً صناعياً متكاملاً، لافتاً إلى أن هذا التكامل الإنتاجي داخل صرح واحد يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج والخامات المحلية اللازمة لقطاع الملابس الجاهزة، مما يحد من استيرادها ويعزز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تشهد الشركة طفرة تطوير غير مسبوقة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تحرص على تذليل جميع المعوقات أمام الكيانات الصناعية الكبرى، وتوفير المناخ الداعم للاستثمار والإنتاج، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

اخبار محافظة الغربية جولة وزير الصناعة شركة غزل المحلة مصانع دعم الصناعة الوطنية

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