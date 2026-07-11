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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين: لعبت الجولف مع ترامب.. ونسعى لإسعاد بيكهام أمام النرويج

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد
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كشف هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، عن تفاصيل لقائه السابق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنه خاض معه جولة جولف قبل نحو 18 شهرًا، واصفًا التجربة بأنها كانت "استثنائية للغاية"، وذلك قبل مواجهة منتخب النرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لعب الجولف مع قائد المنتخب الإنجليزي، وقال للصحفيين: "أعتقد أن كين لاعب رائع. لعبت الجولف معه وأحبه كثيرًا. إنه لاعب جولف جيد أيضًا، إنه رائع حقًا".

الجولة أقيمت في ولاية فلوريدا

وأوضح كين أن تلك الجولة أقيمت في ولاية فلوريدا، عندما كان متواجدًا في منطقة بالم بيتش، مشيرًا إلى أنه لبى الدعوة التي تلقاها من الرئيس الأمريكي.

وقال مهاجم إنجلترا: "قدمت أداءً جيدًا بصراحة، لكن قبل 18 شهرًا دعاني للعب عندما كنت في بالم بيتش".

تجربة استثنائية للغاية

وأضاف: "عندما يدعوك رئيس الولايات المتحدة إلى مكان ما، فإنها تجربة استثنائية للغاية، سواء لمقابلته أو للعب الجولف معه".

وأشاد كين بمستوى ترامب في لعبة الجولف، مؤكدًا أنه فوجئ بإمكاناته رغم تقدمه في العمر.

وتابع: "مستواه في الجولف جيد للغاية بصراحة. أتمنى أن أتمكن من اللعب بنفس مستواه عندما أصل إلى عمره، هذا مؤكد. كانت تجربة فريدة، وكنت ممتنًا فقط لأنه دعاني للعب".

مواجهة النرويج المرتقبة

وعن مواجهة النرويج المرتقبة، أكد قائد "الأسود الثلاثة" أن المنتخب الإنجليزي يسعى لمواصلة مشواره في البطولة وإهداء التأهل إلى الأسطورة ديفيد بيكهام، الذي حرص على زيارة اللاعبين قبل اللقاء الحاسم.

وشهد مران منتخب إنجلترا الأخير، الذي أقيم في منشآت نادي إنتر ميامي الأمريكي، حضور بيكهام، أحد ملاك النادي، برفقة نجليه روميو وكروز، حيث التقى اللاعبين داخل صالة الألعاب الرياضية، وقدم لهم الدعم قبل خوض مواجهة النرويج بقيادة النجم إيرلينج هالاند.

ويأمل المنتخب الإنجليزي في تخطي عقبة النرويج وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم، في رحلة البحث عن اللقب العالمي.

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