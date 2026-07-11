غيابات عديده تضرب منتخب انجلترا قبل مواجهة النرويج

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية لمتابعة مباراة منتخب إنجلترا امام النرويج في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب انجلترا عدة ازمات أبرزها كثرة الغيابات في صفوفه.

وتأكد غياب ديكلان رايس نجم الوسط عن صفوف انجلترا عقب تعرضه لوعكة صحية، حيث تم عزله عن باقي أفراد البعثة كإجراء احترازي لمنع انتقال العدوى داخل المعسكر.

كما يغيب المدافع مارك جيهي بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة المكسيك الماضية

ويواصل ريس جيمس برنامجه العلاجي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية

كما يفتقد منتخب انجلترا لخدمات جاريل كوانساه بسبب الإيقاف، بينما يغيب جوردان هندرسون نتيجة الإصابة.