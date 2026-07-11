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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 8 سنوات من "الكويسين".. أحمد فهمي وشيرين رضا يجتمعان مجددًا

أحمد فهمي وشيرين رضا
أحمد فهمي وشيرين رضا
محمد سعيد
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يجتمع الفنان أحمد فهمي والفنانة شيرين رضا مجدداً أمام الكاميرا، لكن هذه المرة بعيداً عن السينما والدراما، إذ يلتقي الثنائي في حملة إعلانية جديدة، لتسجل تعاون جديد بينهما منذ مشاركتهما في فيلم "الكويسين" الذي عُرض عام 2018، أي بعد نحو 8 سنوات من آخر ظهور فني جمعهما.

ويواصل أحمد فهمي خلال الفترة الحالية التحضير لأكثر من مشروع فني جديد، حيث منا لمقرر أن يطل على جمهوره خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني سيعرض فى رمضان المقبل.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي حقق نجاحاً مؤخراً فى السينما من خلال فيلم "أحمد وأحمد" والتى دارت أحداثه في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد "أحمد فهمي" الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد "أحمد السقا" في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته، وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، وهو ما يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

أبطال فيلم أحمد وأحمد

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد فهمي شيرين رضا الفنان أحمد فهمي الفنانة شيرين رضا

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