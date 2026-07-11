مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس

واصل منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات ، عروضه القوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026"، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب كندا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

وقدم المنتخب المصري ، أداءً مميزًا على مدار شوطي اللقاء، فرض خلاله سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في استثمار الفرص التي أتيحت له، ليؤكد أحقيته بالتأهل إلى النهائي بعد مستوى فني وانضباط تكتيكي نال إشادة الحضور والمتابعين للبطولة.

وأكد عمرو محيي الدين الطحاوي، رئيس الوفد المصري، أن الفوز المستحق على منتخب كندا والتأهل إلى المباراة النهائية يمثل ثمرة الجهد الكبير الذي بذلته لاعبات المنتخب والجهازان الفني والإداري طوال البطولة.

وأشار الطحاوي، إلى أن مواجهة ناميبيا في النهائي تمثل تحديًا جديدًا، مؤكدًا أن الجميع يدرك أهمية المباراة، وأن الاستعدادات اكتملت لخوض اللقاء بكل تركيز وعزيمة.

واختتم رئيس الوفد تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع الداعمين للبعثة، وفي مقدمتهم السفارة المصرية في فرنسا، والأولمبياد الخاص الدولي، على ما قدموه من دعم أسهم في توفير أفضل الأجواء للمنتخب خلال مشواره في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم منتخب مصر في المباراة النهائية مع منتخب ناميبيا، الذي تأهل عقب فوزه الكبير على منتخب فرنسا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في مواجهة مرتقبة تجمع بين أفضل منتخبين في البطولة لحسم لقب كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026".

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى النهائيات بعد مشوار مميز، حيث أوقعته نتائج دور المجموعات في مجموعة قوية ضمت منتخبات فرنسا وناميبيا وكندا، قبل أن يواصل عروضه القوية ويؤكد قدرته على المنافسة على اللقب العالمي.