قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
في اليوم العالمي للسكان.. مصر الأولى عربيًا والـ13 عالميًا بـ108.6 مليون نسمة
الحكومة تتلقى 217 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال يونيو
محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد
إحالة 12 من العاملين بوحدتين لطب الأسرة ببورسعيد للمحاكمة للتلاعب بصرف الأدوية
طارق السيد: دينامو زغرب يطلب 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل بكرار إلى الأهلي
عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب
النيابة العامة تتحفظ على أصول بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل الأموال
الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا
مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس
اليوم ..وزير الصناعة يزور المحلة بدعوة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج
صحة الغربية :خروج كل مصابي حادث قطار محلة روح من مستشفي طنطا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تكتسح كندا بثلاثية نظيفة لتلتقي ناميبيا في نهائي مونديال كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس

منتخب كرة القدم للسيدات
منتخب كرة القدم للسيدات
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات ، عروضه القوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026"، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب كندا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

وقدم المنتخب المصري ، أداءً مميزًا على مدار شوطي اللقاء، فرض خلاله سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في استثمار الفرص التي أتيحت له، ليؤكد أحقيته بالتأهل إلى النهائي بعد مستوى فني وانضباط تكتيكي نال إشادة الحضور والمتابعين للبطولة.

وأكد عمرو محيي الدين الطحاوي، رئيس الوفد المصري، أن الفوز المستحق على منتخب كندا والتأهل إلى المباراة النهائية يمثل ثمرة الجهد الكبير الذي بذلته لاعبات المنتخب والجهازان الفني والإداري طوال البطولة.

وأشار الطحاوي، إلى أن مواجهة ناميبيا في النهائي تمثل تحديًا جديدًا، مؤكدًا أن الجميع يدرك أهمية المباراة، وأن الاستعدادات اكتملت لخوض اللقاء بكل تركيز وعزيمة.

واختتم رئيس الوفد تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع الداعمين للبعثة، وفي مقدمتهم السفارة المصرية في فرنسا، والأولمبياد الخاص الدولي، على ما قدموه من دعم أسهم في توفير أفضل الأجواء للمنتخب خلال مشواره في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم منتخب مصر في المباراة النهائية مع منتخب ناميبيا، الذي تأهل عقب فوزه الكبير على منتخب فرنسا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في مواجهة مرتقبة تجمع بين أفضل منتخبين في البطولة لحسم لقب كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026".

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى النهائيات بعد مشوار مميز، حيث أوقعته نتائج دور المجموعات في مجموعة قوية ضمت منتخبات فرنسا وناميبيا وكندا، قبل أن يواصل عروضه القوية ويؤكد قدرته على المنافسة على اللقب العالمي.

منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بطولة كأس العالم باريس منتخب كندا عمرو محيي الطحاوي فرنسا كأس العالم لكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

القرنفل

ماذا يحدث للجسم عند مضغ القرنفل كل صباح؟.. فوائد مذهلة

لمرضي السكري

أكلات مهمة لمرضى السكري.. خيارات صحية تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

سلطة الزبادي

طريقة عمل سلطة الزبادي.. وصفة منعشة وسهلة تناسب المشويات في الصيف

بالصور

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد