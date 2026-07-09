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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يعلن إطلاق شركة كرة القدم رسميا في انتظار موافقة الجمعية العمومية

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب
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وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على اتخاذ خطوة تاريخية بإطلاق شركة كرة القدم بالنادي، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تطبيق نموذج احترافي لإدارة قطاع الكرة وتحقيق الاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الزمالك أن تأسيس شركة الكرة يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ النادي، حيث تستهدف فصل إدارة قطاع كرة القدم من الناحية المالية والإدارية عن النادي، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة من جانب الدولة ووزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تتولى شركة كرة القدم إدارة جميع أنشطتها والتزاماتها ومواردها المالية بشكل مستقل، دون تحميل خزينة النادي أي أعباء مالية خاصة بالشركة، بما يساهم في الحفاظ على موارد الزمالك وتوجيهها لخدمة مختلف القطاعات.

وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد الموعد لاحقًا، لمناقشة بنود تأسيس الشركة والحصول على الموافقة النهائية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

كما أعلن الزمالك إجراء تقييم مالي لشركة كرة القدم من خلال ثلاث شركات تقييم مستقلة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تحديد القيمة العادلة ورأس مال الشركة وفقًا للمعايير الرسمية.

وأكد النادي أن شركة الكرة سيكون لها مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة الزمالك، يتولى مسؤولية إدارة الشركة واتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بها، مع احتفاظ النادي بحصته من أسهم الشركة لضمان الحفاظ على حقوقه ومصالحه.

وأشار مجلس الإدارة إلى وجود اهتمام من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للنادي بالمساهمة في تأسيس الشركة وضخ استثمارات جديدة، بما يساعد على بناء كيان اقتصادي قوي يدعم مستقبل كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

وشدد الزمالك على أن تأسيس شركة الكرة يمثل نقطة تحول مهمة، من خلال توفير ميزانية مستقلة لقطاع الكرة، والمساهمة في إنهاء الأزمات المالية، وخلق منظومة احترافية تساعد الفريق على المنافسة وتحقيق الاستقرار المالي والإداري خلال السنوات المقبلة.

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