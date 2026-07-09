عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

يواصل سعر الذهب اليوم في مصر تصدر اهتمام المواطنين والمستثمرين، بعدما سجل المعدن الأصفر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات مساء الخميس 9 يوليو 2026، بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وهو القرار الذي يترقبه المتعاملون لما له من تأثير مباشر على حركة الذهب والدولار والأسواق المالية.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا على مستوى مختلف الأعيرة، ليستمر مسلسل التراجع الذي بدأ خلال الأسبوعين الماضيين، حيث فقد جرام الذهب نحو 150 جنيهًا في المتوسط خلال هذه الفترة، بينما انخفض عيار 21 بنحو 1800 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله في مارس الماضي.



سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا للشراء، و6628 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22: 6128 جنيهًا للشراء، و6076 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا للشراء، بينما سجل نحو 5800 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18: 5015 جنيهًا للشراء، و4971 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب: 46.8 ألف جنيه للشراء، و46.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4121 دولارًا للشراء و4120 دولارًا للبيع.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار تراجع سعر الذهب اليوم في مصر وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية.

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم في مصر؟

يرجع انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها حالة الترقب التي تسبق إعلان البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحركات أسعار الذهب عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

كما تلعب البيانات الاقتصادية الأمريكية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا، إذ ينتظر المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن التضخم وسوق العمل، والتي ستحدد مستقبل السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.



عيار 21 يواصل التراجع

يظل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق ، ولذلك يحظى باهتمام واسع من المواطنين.

وسجل عيار 21 نحو 5850 جنيهًا، بعدما فقد حوالي 69 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، بينما بلغ إجمالي خسائره نحو 150 جنيهًا خلال أسبوعين فقط.

كما تراجع بنحو 1800 جنيه مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجله في مارس الماضي عندما وصل إلى نحو 7650 جنيهًا للجرام، وهو ما يعكس حجم التصحيح الذي تشهده السوق خلال الفترة الحالية.

ويعد أداء عيار 21 مؤشرًا رئيسيًا على حركة سعر الذهب اليوم في مصر باعتباره الأكثر تداولًا بين المواطنين.

تحليل السوق.. لماذا يتحرك الذهب داخل نطاق محدود؟

وفقًا لتحليل منصة "جولد بيليون"، فإن السوق المحلية تتحرك داخل نطاق عرضي محدود بعد موجة من التراجعات، حيث فقد الذهب جزءًا من المكاسب التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأشار التحليل إلى أن الأسعار ما زالت تتحرك أسفل مستويات المقاومة الرئيسية، وهو ما يجعل السوق في انتظار محفزات جديدة قد تدفع الذهب إلى الصعود أو استمرار التراجع.

ويؤكد محللون أن سعر الذهب اليوم في مصر أصبح أكثر ارتباطًا بتحركات الأونصة عالميًا، خاصة مع استقرار سوق الصرف المحلي خلال الأسابيع الأخيرة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتحدد حركة الذهب في السوق وفق مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

أسعار الذهب في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

قرارات أسعار الفائدة في مصر والولايات المتحدة.

معدلات التضخم العالمية.

حجم الطلب المحلي على شراء الذهب.

التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

وتتفاعل هذه العوامل بصورة مباشرة مع سعر الذهب اليوم في مصر، وهو ما يفسر التغيرات اليومية التي يشهدها السوق.

هل يستمر تراجع الذهب؟

يرى خبراء أسواق المال أن الاتجاه المقبل للذهب سيعتمد بدرجة كبيرة على قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها في الولايات المتحدة.



وفي حال استمرار استقرار الدولار محليًا مع تراجع الأونصة عالميًا، فقد تستمر الضغوط على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بينما قد تؤدي أي تطورات اقتصادية أو جيوسياسية جديدة إلى عودة المعدن الأصفر للارتفاع.

ورغم موجة الانخفاض الحالية، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار بالنسبة للمصريين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويستمر سعر الذهب اليوم في مصر في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين بشكل يومي، مع ترقب أي متغيرات جديدة قد تؤثر على حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة، سواء من جانب الأسواق العالمية أو قرارات السياسة النقدية، وهو ما يجعل متابعة تطورات سوق الذهب أمرًا ضروريًا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.