شاهد .. هينيسي فينوم F5-M الهايبركار الجديدة

أعلنت شركة هينيسي الأمريكية عن طرازها الجديد هينيسي فينوم F5-M ، وتنتمي فينوم F5-M لفئة السيارات الهايبركار، وظهرت خلال مهرجان جودوود للسرعة في عام 2026 الجاري كـ واحدة من أكثر السيارات جنوناً في تاريخها .

هينيسي فينوم F5-M الجديدة

بالإضافة إلى أن سيارة فينوم تجمع بين قوة تتجاوز حاجز 2000 حصان وناقل حركة يدوي بست سرعات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كوينيجسيج جيميرا وريماك نيفيرا R.

مواصفات هينيسي فينوم F5-M الجديدة

هينيسي فينوم F5-M الجديدة

زودت سيارة هينيسي فينوم F5-M بالعديد من المميزات من ضمنها، يشير حرف M في اسم السيارة إلى Manual، أي ناقل الحركة اليدوي، وهو العنصر الذي يميز هذه النسخة عن بقية طرازات فينوم F5.

هينيسي فينوم F5-M الجديدة

وتعتمد هينيسي فينوم F5-M الجديدة على هيكل أحادي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، مع مجموعة من التعديلات الخارجية المصممة لتعزيز الثبات عند السرعات العالية، وبها فتحة سحب هواء فوق السقف، وبها زعنفة هوائية ضخمة تمتد بطول 1397 سم فوق الجزء الخلفي من السيارة للمساعدة على زيادة القوة الضاغطة وتحسين الاستقرار عند السرعات التي تتجاوز 320 كم/ساعة .

هينيسي فينوم F5-M الجديدة

أصبحت F5-M أول سيارة ضمن عائلة فينوم تحصل على نظام تعليق متكيف إلكترونياً، فيما ستتوفر حصرياً بهيئة رودستر مكشوفة السقف، وبها هيكل من ألياف الكربون البنفسجية المكشوفة، وبها لمسات من الذهب الحقيقي عيار 24 قيراط، وبها أعلام مرسومة يدوياً على جانبي الزعنفة الهوائية الخلفية.

محرك هينيسي فينوم F5-M الجديدة

تحصل سيارة هينيسي فينوم F5-M الجديدة علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6600 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 2031 حصان، ومقترن بها علبة تروس مانيوال .

هينيسي فينوم F5-M الجديدة

وجدير بالذكر انه سيتم إنتاج 12 نسخة فقط من فينوم F5-M حول العالم، بسعر يبدأ من 2.65 مليون دولار .

سعر هينيسي فينوم F5-M الجديدة

هينيسي فينوم F5-M الجديدة

تباع سيارة هينيسي فينوم F5-M الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 7.94 مليون ريال سعودي .