الفرق بين فولفو أى إكس 30 و اركفوكس ألفا تي 5 موديل 2026

يوجد في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولفو اى اكس 30 و اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الكهربائية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

زودت سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

تستمد سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 69 كيلووات/ساعة، وبها قوة 428 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 590 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

يوجد بـ سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية

نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

تحصل سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 360 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 660 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 268 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .