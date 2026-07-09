مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تركيب وعاء ضغط المفاعل بالضبعة إنجاز جديد لمصر

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة مهمة في مسار امتلاك مصر برنامجًا نوويًا سلميًا، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال خلال كلمته في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، إن الوكالة كانت قد احتفلت منذ عدة أشهر بمرحلة مهمة تمثلت في أول تركيب وضبط للمفاعل، مشيرًا إلى أن المشروع يدخل حاليًا مرحلة جديدة مع تركيب وعاء ضغط المفاعل.

الضبعة تتوج سنوات من العمل والتقدم العلمي

وأضاف أن هذا التطور يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها النووي السلمي، مؤكدًا أن محطة الضبعة تعد إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية.

ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه وجهوده في دفع المشروع النووي المصري قدمًا، مؤكدًا أن امتلاك مصر لمفاعل نووي سلمي يمثل نجاحًا وتقدمًا علميًا كبيرًا.

خطوة جديدة في مسار تشغيل محطة الضبعة

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تركيب وعاء ضغط المفاعل يعد من المراحل الرئيسية في إنشاء الوحدة النووية، ويؤكد استمرار العمل وفق الخطط الموضوعة لاستكمال المشروع.

وأكد أن محطة الضبعة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام مصر لتعزيز قدراتها في قطاع الطاقة.