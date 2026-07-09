القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة المركزية الأمريكية القول بأن الجيش الأمريكي نفذ غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية - بحسب الصيحفة الأمريكية - إلى أن الضربات على إيران شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية: ضرباتنا على إيران استهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق ، أكد مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت عمليات عسكرية إستهدفت من خلالها أهدافاً إيرانية في منطقة مضيق هرمز، في إطار رد واشنطن على الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية في الممر المائي الاستراتيجي.

وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية مرتبطة بقدرات إيران على تهديد الملاحة الدولية، مؤكداً أن العمليات تأتي رداً على ما وصفته الولايات المتحدة بـ"الاعتداءات الإيرانية" على سفن تجارية في المضيق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الضربات شملت مواقع للدفاعات الجوية، ومنشآت للقيادة والسيطرة، ورادارات ساحلية، ومنصات لصواريخ مضادة للسفن، إلى جانب أهداف بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، بهدف تقليص قدرة طهران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.