قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية
مصطفى شوقي يكشف تفاصيل مشروع ستديو درش.. خاص
"درسناه في الكتب وحققه السيسي".. مدبولي يعلق بمشاعر مؤثرة على حلم مصر النووي في الضبعة
الدولار بـ 49.77 جنيه.. أسعار العملات رسميا في مصر ختام الخميس
بيقص شعرهم.. القبض على حلاق يرهب الأطفال فى الشارع بالقاهرة
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا
رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية
مدبولي يدشن حلم مصر النووي ببدء تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بالضبعة.. صور
مدبولي: الرئيس السيسي حقق حلم المصريين بإنشاء أول محطة نووية سلمية في الضبعة
وزير الكهرباء: 4.2 تريليون جنيه استثمارات قطاع الطاقة الكهربائية لتنتقل مصر من العجز إلى الفائض والتصدير
مدبولي: كنت أقرأ في الكتب عن حلم المحطة النووية.. والرئيس السيسي حوله إلى واقع
وزير الكهرباء : حلم امتلاك أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة يقترب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة المركزية الأمريكية القول بأن الجيش الأمريكي نفذ غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية - بحسب الصيحفة الأمريكية - إلى أن الضربات على إيران شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ.


وقالت القيادة المركزية الأمريكية: ضرباتنا على إيران استهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق ، أكد مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت عمليات عسكرية إستهدفت من خلالها  أهدافاً إيرانية في منطقة مضيق هرمز، في إطار رد واشنطن على الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية في الممر المائي الاستراتيجي.

وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية مرتبطة بقدرات إيران على تهديد الملاحة الدولية، مؤكداً أن العمليات تأتي رداً على ما وصفته الولايات المتحدة بـ"الاعتداءات الإيرانية" على سفن تجارية في المضيق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الضربات شملت مواقع للدفاعات الجوية، ومنشآت للقيادة والسيطرة، ورادارات ساحلية، ومنصات لصواريخ مضادة للسفن، إلى جانب أهداف بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، بهدف تقليص قدرة طهران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

القيادة المركزية الأمريكية الجيش الأمريكي إيران مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

الاستلام عن تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. اعرف موقفك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد