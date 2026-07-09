وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

لفتت الفنانة بسمة بوسيل أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بعدما شاركت مجموعة من اللقطات التي وثقت استمتاعها بأجواء البحر وقت غروب الشمس، في ظهور اتسم بالبساطة والأناقة.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل

وظهرت بسمة بوسيل وهي تسير حافية القدمين على الشاطئ وسط أجواء الغروب الساحرة، حيث انعكست أشعة الشمس الذهبية على مياه البحر، ما أضفى لمسة رومانسية وهادئة على الصور التي نالت إعجاب جمهورها.



واعتمدت بسمة بوسيل إطلالة صيفية ناعمة، إذ ارتدت كاڤتان قصيرًا بنقشة الحيوانات (Animal Print) باللونين الأبيض والأسود، ونسقته مع مايوه أسود ظهر أسفله، لتجمع بين الأناقة والراحة بما يتناسب مع أجواء الشاطئ.

كما فضلت الظهور بإطلالة طبيعية، حيث اكتفت بربط شعرها للخلف، ولم تعتمد على إكسسوارات لافتة، وهو ما أبرز بساطة إطلالتها وانسجامها مع الطبيعة المحيطة.

بسمة بوسيل

تفاعل الجمهور

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعي بسمة بوسيل، الذين أشادوا بجمال أجواء الغروب، وأناقة إطلالتها الصيفية الهادئة، معبرين عن إعجابهم باللمسات البسيطة التي اعتمدتها في أحدث ظهور لها.

وتحرص بسمة بوسيل على مشاركة جمهورها بين الحين والآخر بلقطات من يومياتها وإطلالاتها المختلفة، والتي تلقى اهتمامًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اعتمادها أسلوبًا يجمع بين البساطة والأناقة العصرية.