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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن: إضراب بالجانب الإسرائيلي يعطل حركة السفر عبر جسر الملك حسين ويمنع عبور نصف الحافلات

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
أ ش أ
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 تسبب إضراب نفذه عاملون في الجانب الإسرائيلي، اليوم الخميس، في عرقلة حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، أحد أهم المعابر الحدودية بين الأردن والضفة الغربية، والذي يستخدمه آلاف الفلسطينيين للتنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية، الدكتور عبدالكريم أبو دلو، إن الإضراب أدى إلى تعطل حركة العبور، حيث تمكنت 25 حافلة فقط من أصل 50 حافلة مخصصة للعبور باتجاه الأراضي الفلسطينية من استكمال رحلتها.

وأوضح أبو دلو أن الإضراب بدأ في الساعة العاشرة صباحًا واستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ما أثر بشكل كبير على تدفق المسافرين .. مشيرًا إلى أن 12 حافلة عبرت قبل بدء الإضراب، بينما تمكنت 13 حافلة فقط من العبور بعد انتهائه.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المسافرين الفلسطينيين لم يتمكنوا من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية بسبب تعطل حركة العبور، ما اضطرهم إلى العودة من الجسر، لافتًا إلى أن هذا الأمر قد يؤثر على حركة السفر خلال الأيام المقبلة.

ويعرف جسر الملك حسين فلسطينيا باسم معبر الكرامة، وهو المعبر الرئيسي الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، وتشرف السلطات الأردنية على حركة المسافرين من الجانب الأردني، فيما تخضع إجراءات الدخول والخروج من الجهة المقابلة للسلطات الإسرائيلية.

إضراب الجانب الإسرائيلي أهم المعابر الحدودية الأردن

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