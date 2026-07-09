الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 60 من المرضى والمصابين الفلسطينيين

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح، من خلال استقبال وتوديع الدفعة الـ60 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين منها، إلى جانب مرافقتهم خلال إنهاء إجراءات العبور، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

ويحرص الهلال الأحمر المصري على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، عبر مرافقتهم داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة في معبر رفح البري، فضلًا عن توفير مختلف أشكال الدعم الإغاثي وخدمات الدعم النفسي خاصة للأطفال.

كما تشمل الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، في إطار الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمصابين والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجة التأهب والاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.