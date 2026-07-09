قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم بعد هدف زيكو أمام الأرجنتين
بعثة منتخب مصر تغادر أمريكا مساء اليوم.. واستقبال رسمي وشعبي في العلمين
بعد تثبيت الفائدة.. سعر جرام الذهب في الصاغة الآن
رحيل بوني تايلر.. صاحبة الأغنية الشهيرة "Total Eclipse of the Heart"
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب التشيك وسلوفاكيا
بعد قرار سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الآن
بالأرقام والبطولات لاعبا ومدربا.. لماذا يُعد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية؟
صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق
خلايا نحل لا تهدأ.. 10 سنوات شفاء الأورمان والعاملون يقدمون ملحمة إنسانية لحماية مرضى السرطان بالصعيد
سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة .. آخر تحديث في البنوك
وزير الاستثمار : نقدم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
تراجع جماعي في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يفقد حتى 16.77 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استبعاد الحكام الإنجليز من إدارة مباريات الأرجنتين في كأس العالم.. ما السبب؟

ميسي وصلاح
ميسي وصلاح
أحمد أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رغم المكانة الكبيرة التي يحظى بها الحكام الإنجليز في بطولة كأس العالم 2026، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحول دون إسناد أي مباراة لمنتخب الأرجنتين إليهم، وهو قرار لا يرتبط بمستواهم الفني، وإنما يستند إلى اعتبارات تاريخية وسياسية تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسات.

ويعد الحكمان الإنجليزيان مايكل أوليفر وأنتوني تايلور من أبرز حكام البطولة، إذ أدار أوليفر عدداً من المباريات في الأدوار الإقصائية، إلا أن حظوظه في قيادة أي مواجهة للأرجنتين أو حتى المباراة النهائية تبقى محدودة بسبب قواعد اختيار الحكام المعتمدة من "فيفا".. فما السبب؟

الانجليز لا يحكمون للأرجنتين 

تنص لوائح الاتحاد الدولي على عدم تعيين حكم لإدارة مباراة يشارك فيها منتخب بلاده، كما تمتد هذه السياسة إلى بعض الحالات التي توجد فيها نزاعات سياسية أو تاريخية قد تثير أي شكوك حول الحياد. 

وفي حالة إنجلترا والأرجنتين، يعود السبب إلى حرب جزر فوكلاند التي اندلعت عام 1982 بين البلدين، ولا تزال آثارها السياسية حاضرة حتى اليوم، ما يجعل الاتحاد الدولي يتجنب إسناد مباريات "التانجو" إلى حكام إنجليز.

ولا تقتصر معايير التعيين على المباريات التي يخوضها منتخب الحكم فقط، بل تشمل أيضاً اللقاءات التي قد تؤثر بشكل مباشر في مسار منتخب بلاده داخل البطولة. 

لذلك، يُستبعد الحكام من إدارة مباريات قد يترتب على نتائجها مواجهة محتملة مع منتخبهم في الأدوار التالية، وهو ما يعزز مبدأ الحياد ويحد من أي تضارب محتمل في المصالح.

ليس كأس العالم فقط

كما يطبق "فيفا" النهج نفسه في حالات أخرى تتعلق بالتوترات أو الخلافات السياسية بين الدول، إذ يحرص على مراعاة الأوضاع الجيوسياسية عند اختيار طواقم التحكيم، إلى جانب تقييم الأداء الفني والخبرة الدولية لكل حكم.

ولا يقتصر هذا المبدأ على بطولات المنتخبات، بل يمتد أيضاً إلى مسابقات الأندية في بعض الدوريات الكبرى. 

في الدوري الإنجليزي الممتاز، على سبيل المثال، يُمنع بعض الحكام من إدارة مباريات أندية ترتبط بمناطقهم الجغرافية أو بعلاقات قد تثير تساؤلات حول الحياد، وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية.

وتبقى لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة الحكم الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا، صاحبة القرار النهائي في تعيين الحكام، حيث توازن بين الكفاءة الفنية والاعتبارات الجغرافية والسياسية لضمان إدارة المباريات بأقصى درجات العدالة والنزاهة طوال منافسات كأس العالم.

كأس العالم 2026 الأرجنتين الحكام الإنجليز فيفا حرب جزر فوكلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

ترامب

سمير فرج: ترامب سوف يوجه ضربة قوية لإيران بعد انتهاء كأس العالم مباشرة

إيران وأمريكا

سمير فرج: أمريكا استهدفت 80 هدفا إيرانيا أضعفهم داخليا وخارجيا

ياسمين عز

ياسمين عز توجه رسائل طريفة لنجوم منتخب مصر: "شكراً يا أبو مكة.. وحسابنا مع مرموش لما يرجع"

بالصور

روبي تكشف عن مفاجأة الصيف.. ميني ألبوم الحب إيه

ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026

أورام الرحم الليفية ليست آمنة دائمًا.. أحترسي من تجاهل الأعراض

أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

برفقة ببغاء.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ساندي
ساندي
ساندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد