قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعيين اللواء هاني منصور نائبًا لرئيس هيئة الأزمات
الدفاعات الكويتية تعترض وتدمّر 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيّرة
إسعاف 4 طالبات.. انخفاض سكر وضغط وحالات نفسية بين طالبات امتحان فيزياء الثانوية العامة بالدقهلية
بقرار جمهوري.. الرئيس السيسي يعين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيساً لهيئة إدارة الأزمات والطوارئ
محمد صلاح يقترب من أتلتيكو مدريد.. مفاجأة يكشفها ناقد رياضي
مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
بعد ساعات ..البنك المركزي يقرر مصير سعر الفائدة اليوم الخميس
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا
الثانوية العامة 2026.. إصابة طالب بأزمة قلبية بإحدى لجان الدقهلية
الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
الرئيس السيسي يعيّن الفريق محمد ربيع رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء محمد عبد الرحمن ربيع إلى رتبة الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السوابق موجودة .. كأس العالم أعاد 7 مباريات من قبل | فهل تنطبق اللوائح على مصر والأرجنتين؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أمينة الدسوقي

لم يكن خروج منتخب مصر من كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين مجرد نهاية لمشوار "الفراعنة" في البطولة، بل كان بداية لجدل واسع امتد من المدرجات إلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالب كثيرون بإعادة المباراة بسبب وجود أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في النتيجة.

ومع تصاعد المطالبات، برز سؤال فرض نفسه بقوة هل يمكن أن يعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة في كأس العالم بسبب أخطاء تحكيمية؟ وبين الغضب الجماهيري واللوائح الرسمية، يقدم تاريخ المونديال الإجابة.

مباراة أشعلت الجدل

عاشت الجماهير المصرية واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة، بعدما تقدم منتخب مصر بهدفين قبل أن يقلب المنتخب الأرجنتيني النتيجة إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 ويحجز بطاقة التأهل.

منتخب مصر

لكن النهاية الدرامية للمواجهة لم تكن الحدث الوحيد، إذ أثارت عدة قرارات تحكيمية حالة من الجدل، وسط اتهامات بوجود أخطاء مؤثرة حرمت المنتخب المصري من مواصلة مشواره في البطولة.

ومع انتهاء اللقاء، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بإعادة المباراة، بالتزامن مع تداول أنباء غير مؤكدة عن إمكانية تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعادة المواجهة.

هل سبق أن أُعيدت مباريات في كأس العالم؟

الإجابة نعم لكن في ظروف مختلفة تماما، ففي النسخ الأولى من كأس العالم، كان نظام البطولة يسمح بإعادة بعض المباريات في حال انتهت بالتعادل، قبل اعتماد الوقت الإضافي وركلات الترجيح بالشكل الحالي.

وشهدت نسخة 1934 أول مباراة تُعاد في تاريخ المونديال، عندما تعادلت إيطاليا وإسبانيا في ربع النهائي، ليُقام لقاء جديد في اليوم التالي حسمه المنتخب الإيطالي بهدف دون رد.

وتكرر الأمر في بطولة 1938، إذ أعيدت مباراتا كوبا ورومانيا، ثم البرازيل وتشيكوسلوفاكيا بعد انتهاء المواجهتين بالتعادل.

أما مونديال السويد 1958، فقد شهد إقامة ثلاث مباريات فاصلة بين منتخبات متساوية في عدد النقاط، لأن لوائح البطولة آنذاك لم تكن تعتمد فارق الأهداف لحسم ترتيب المجموعات.

منذ 1978 انتهى عصر الإعادة

شهد عام 1978 نقطة تحول في لوائح كأس العالم، بعدما ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم نظام إعادة المباريات بشكل نهائي.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت نتائج المباريات تُحسم داخل الملعب من خلال الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، بينما لم تعد الأخطاء التحكيمية سببًا لإعادة أي مواجهة.

ماذا تقول لوائح "فيفا"؟

تحسم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل بشكل واضح، إذ تؤكد أن القرارات التقديرية التي يتخذها الحكم أثناء المباراة تُعد نهائية، حتى إذا ثبت لاحقا أنها كانت خاطئة أو أثرت في نتيجة اللقاء.

ولا تسمح اللوائح بإعادة المباريات بسبب أخطاء التحكيم أو حتى قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، طالما كانت مرتبطة بالتقدير التحكيمي وليس بتطبيق القانون.

متى يمكن إعادة المباراة؟

تقتصر إعادة المباريات على حالات استثنائية للغاية، يكون فيها الخطأ متعلقا بتطبيق قوانين اللعبة، وليس بتقدير الحكم للحالات داخل الملعب.

ومن أبرز هذه الحالات:

  • ارتكاب الحكم خطأً فنيًا في تطبيق أحد قوانين اللعبة.
  • إنهاء المباراة قبل وقتها القانوني نتيجة سوء تطبيق اللوائح.
  • عدم لعب الوقت الإضافي في مباريات خروج المغلوب رغم استحقاقه.
  • بدء المباراة بعدد لاعبين مخالف للقانون.
  • وقوع ظروف قهرية تمنع استكمال اللقاء، مثل انقطاع الكهرباء أو انهيار جزء من المدرجات أو سوء الأحوال الجوية بصورة تجعل استمرار المباراة مستحيلاً.
  • اكتشاف مخالفة جوهرية في مواصفات الملعب أو المرمى أو الكرة تؤثر في قانونية المباراة.
منتخب مصر

سوابق رفضها فيفا

ورغم الجدل الذي شهدته عدة نسخ من كأس العالم، تمسك الاتحاد الدولي بموقفه الرافض لإعادة المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية.

ففي مونديال 2002، طالبت إيطاليا بإعادة مباراتها أمام كوريا الجنوبية بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، لكن الطلب قوبل بالرفض.

كما رفض "فيفا" احتجاج المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم 2022، بعدما طالب باحتساب هدف أنطوان غريزمان أمام تونس أو إعادة النظر في المباراة، واعتمد النتيجة كما انتهت بفوز المنتخب التونسي.

هل يمكن إعادة مباراة مصر والأرجنتين؟

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 يشير إلى فتح تحقيق أو دراسة إعادة المباراة.

وبناءً على اللوائح الحالية، فإن الجدل التحكيمي، مهما بلغت حدته، لا يُعد سببًا كافيًا لإعادة مباراة مصر والأرجنتين، لتبقى النتيجة معتمدة رسميا كما انتهت على أرض الملعب ويبقى التاريخ شاهدًا على أن إعادة مباريات كأس العالم أصبحت جزءًا من الماضي، لا من حاضر اللعبة.

منتخب مصر كأس العالم 2026 الفراعنة الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد دقائق من توزيعه باللجان|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

عراقجي وآل ثاني

قطر تطالب إيران والولايات ⁠المتحدة بضرورة إلتزام الحوار والدبلوماسية

البحرين - علم

صفارات الإنذار تدوي في البحرين من جديد والداخلية تدعو الجميع إلتزام الهدوء

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد

الجامعة العربية تمهد لقرارات إعلامية جديدة بشأن المنصات والمؤثرين

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد