موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

أنهى منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 بعدما ودع المنافسات من دور الستة عشر، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.





ورغم الخروج من البطولة، قدم المنتخب المصري مستويات قوية طوال مشواره، ونجح في الظهور بصورة نالت إشادة الجماهير والمتابعين، بعدما نافس بقوة أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، ليختتم مشاركته بأداء مشرف يعكس التطور الذي وصل إليه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

منتخب مصر يبدأ الاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

بعد إسدال الستار على مشاركة الفراعنة في كأس العالم، يحول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تركيزه إلى الاستحقاق الرسمي المقبل، والمتمثل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في دور المجموعات خلال فترة التوقف الدولي المقررة في شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى المنتخب إلى تحقيق بداية قوية تعزز فرصه في التأهل إلى النهائيات القارية.

مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية

أوقعت قرعة التصفيات منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وتعد المجموعة متوازنة نسبيًا، إلا أن المنتخب المصري سيكون مطالبًا بحصد أكبر عدد من النقاط منذ الجولات الأولى، من أجل الاقتراب مبكرًا من بطاقة التأهل، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية.

هدف جديد للفراعنة بعد كأس العالم

يسعى منتخب مصر إلى استثمار الأداء الإيجابي الذي قدمه في كأس العالم، والبناء عليه خلال المرحلة المقبلة، من أجل العودة بقوة إلى المنافسات القارية والمنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027، ما يمنح الجهاز الفني الوقت الكافي لإعداد المنتخب بالشكل الأمثل، وتجهيز العناصر القادرة على مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية في البطولة القارية المقبلة.