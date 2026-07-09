التصعيد مستمر.. 3 انفجارات تهز مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة إيرانشهر الواقعة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية التي تشهدها البلاد.

وذكرت التقارير أن الانفجارات وقعت في مناطق متفرقة من المدينة، دون صدور معلومات رسمية حتى الآن بشأن طبيعتها أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية تفاصيل إضافية حول أسبابها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الضربات العسكرية التي تستهدف مواقع داخل إيران، في ظل التصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن، وما يرافقه من استنفار أمني في عدد من المحافظات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، بينها بندر عباس وتشابهار وسيريك، بينما أكدت السلطات أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في بعض المواقع.

وتتابع الجهات الرسمية في إيران تطورات الموقف، فيما تترقب الأوساط الإقليمية والدولية أي مستجدات قد تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة، وسط دعوات متكررة إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.