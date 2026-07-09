ترامب يحذر إيران: إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن أي تكرار للهجمات أو الأعمال التي تهدد المصالح الأمريكية أو أمن الملاحة في المنطقة سيقابل برد أكثر قوة.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت إيران في ما وصفه بالأعمال التصعيدية.

وأضاف أن واشنطن لا تسعى إلى توسيع دائرة المواجهة، لكنها لن تتردد في الرد على أي تهديد يستهدف قواتها أو حلفاءها أو الممرات البحرية الحيوية، مؤكداً أن حماية المصالح الأمريكية تظل أولوية للإدارة.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تبادل الضربات خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تؤثر في أمن الشرق الأوسط واستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.

وتواصل الولايات المتحدة التأكيد أن عملياتها العسكرية تهدف إلى ردع أي تهديدات تستهدف قواتها أو حرية الملاحة، فيما تؤكد إيران أنها سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها، الأمر الذي يبقي المنطقة في حالة ترقب للتطورات المقبلة.

