حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة، قيل إنها تُظهر لاعبي منتخب المغرب ومدربهم محمد وهبي، وهم يرفعون شعار "لا للعنصرية"؛ تضامنًا مع منتخب مصر، عقب مباراة الأرجنتين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء انتشار الصورة؛ بعد الجدل الواسع الذي صاحب المواجهة، خاصة عقب قيام المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن باستخدام الإشارة الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ"الإبلاغ عن وقائع العنصرية والتمييز خلال اللقاء".

وبعد التحقق من الحسابات الرسمية لمنتخب المغرب على جميع منصات التواصل الاجتماعي؛ لم يتم العثور على أي بيان أو صور أو منشورات تؤكد صدور موقف رسمي أو إعلان تضامن مع منتخب مصر.



وتبين أن الصورة المتداولة انتشرت عبر حسابات جماهيرية فقط، دون وجود أي تأكيد رسمي حتى الآن من الاتحاد المغربي لكرة القدم أو المنتخب المغربي.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، قبل أن يودع منافسات البطولة.