عمدة نيويورك يثير التفاعل بتعليق عن مباراة مصر والأرجنتين خلال مؤتمر رسمي

أثار عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، تفاعلًا واسعًا بعدما أشار إلى مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، خلال مؤتمر صحفي خُصص للحديث عن تحسين خدمات النقل العام في المدينة.

وقال زهران ممداني إن توفير الوقت في وسائل النقل لا ينعكس فقط على حياة المواطنين اليومية، بل يمنحهم فرصة لقضاء وقت أطول مع عائلاتهم، مضيفًا: "توفير الوقت في وسائل النقل يعني أشياء كثيرة؛ فهو يعني تناول الإفطار مع عائلتك، والعودة إلى المنزل في وقت النوم."

وأضاف مازحًا: "ويعني أيضًا... امتلاك الوقت الكافي لتتفق مع أصدقائك على أن منتخب مصر تعرّض للسرقة أمس أمام الأرجنتين."

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه عدد كبير من المستخدمين، خاصة في مصر، باعتباره تعليقًا طريفًا جاء في سياق الحديث عن أهمية تحسين خدمات النقل العام، وربطها بأحداث رياضية حظيت باهتمام جماهيري واسع.