الكاميرا صورته.. القبض على شخص تسلل لسطح عقار لتعاطي المخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتسلل لمسكن أسرتها ومحاولة سرقته والهرب عقب إستشعارهم به بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من (والدة القائمة على النشر – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالصعود لسطح العقار محل سكنها ومحاولة سرقتها وحال استشعاره بتواجدها لاذ بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الأيس – صاعق كهربائى هاتفى محمول)، وبمواجهته إعترف بتواجده أعلى سطح العقار بقصد تعاطى المواد المخدرة ونفى قيامه بمحاولة سرقة مسكن الشاكية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





