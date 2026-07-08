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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إصابته أثارت القلق.. الفنان ماجد المصري يجري عملية غدًا لهذا السبب

ماجد المصري
ماجد المصري
اسماء محمد

أثارت إصابة الفنان ماجد المصري حالة كبيرة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

وطمأنت أسرة الفنان ماجد المصري الجمهور وكشفت أنه يعاني من نزيف في العين يحتاج لإجراء جراحة بسيطة يوم الجمعة القادم.

وتوجد أسباب عديدة لنزيف العين ولكن أكثرها شيوعا خطأ نقع فيه بشكل شبه يومي وذلك وفقا لموقع brightsight .

تحدث معظم أسباب نزيف العين نتيجة ممارسة أنشطة يومية ترفع الضغط مؤقتًا في الأوعية الدموية الدقيقة التي تغطي مقلة العين.

 هذه الأوعية شديدة الحساسية وقد تتمزق فجأة و قد تلاحظ البقعة الحمراء فورًا أو تكتشفها بعد ساعات عند النظر في المرآة و يعاني الكثيرون من نزيف تحت الملتحمة مرة واحدة على الأقل في حياتهم، غالبًا دون تحديد السبب الدقيق. يساعد فهم الأسباب الشائعة على التعرف على الأنماط وتقليل خطر تكرار هذه الحالات مستقبلًا.

الإجهاد البدني والضغط المفاجئ

تتعرض الأوعية الدموية لارتفاعات مؤقتة في الضغط عند السعال أو العطس أو التقيؤ بقوة و تضغط هذه الحركات على الصدر والبطن، دافعةً الدم نحو الرأس والعينين بقوة كبيرة و قد يؤدي عطس قوي واحد إلى تمزق وعاء دموي دقيق على الفور.

 يُحدث الإجهاد أثناء التبرز ضغطًا مشابهًا، خاصةً إذا كنت تعاني من الإمساك بشكل متكرر كما أن رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء نقل الأثاث يزيد الضغط في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأوعية الدموية الصغيرة في العينين وحتى الانحناء للأمام لفترات طويلة أثناء البستنة أو التنظيف قد يُسبب نزيفًا لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

تُعدّ الولادة سببًا شائعًا آخر للنزيف بسبب الدفع والضغط الشديدين أثناءها و تلاحظ العديد من الأمهات الجدد ظهور بقع حمراء حول أعينهن بعد الولادة.

 لا يؤثر هذا النزيف على الطفل، ويتوقف تلقائيًا في غضون أسابيع قليلة وقد يتسبب البكاء أو الضحك الشديدان أحيانًا في ضغط كافٍ لتمزيق أحد الأوعية الدموية، مع أن هذا يحدث بشكل أقل تكرارًا من أنواع الضغط الأخرى.

الصدمة المباشرة وتهيج العين

يؤدي فرك العينين بقوة إلى تلف الأنسجة السطحية الرقيقة ، وقد يتسبب في تمزق الأوعية الدموية تحت الملتحمة وقد تفرك عينيك لا شعوريًا أثناء النوم أو عند الشعور بحكة في العينين نتيجة الحساسية. 

يمكن للأجسام الغريبة، مثل الغبار أو الرموش أو العدسات اللاصقة، أن تهيج العين وتؤدي إلى فركها مما يسبب نزيفًا و من الواضح أن الإصابات المباشرة من الأصابع أو الأغصان أو المعدات الرياضية.

 تحمل مخاطر أكبر حتى الصدمات الطفيفة أثناء فحوصات العين أو العمليات الجراحية البسيطة قد تؤدي أحيانًا إلى نزيف سطحي.

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