رسميا.. اتحاد الكرة يجدد التعاقد مع حسام وإبراهيم حسن

أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، استمرارًا للمشروع الفني الذي يقوده الجهاز الحالي مع الفراعنة.

وأكد أبو ريدة أن قرار التجديد يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على استكمال مسيرة المنتخب الوطني والبناء على النتائج المميزة التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي تُوجت بإنجاز تاريخي لكرة القدم المصرية في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن المجلس سيستكمل الإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور عودة بعثة المنتخب الوطني إلى مصر عقب انتهاء مشاركتها في المونديال.

ويأتي قرار التجديد في ظل حالة الرضا داخل اتحاد الكرة عن الأداء الذي قدمه المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن، بعدما ظهر بصورة قوية خلال منافسات كأس العالم ونجح في تحقيق نتائج لاقت إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.