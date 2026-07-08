الحرس الثوري يتوعد بالرد بعد على الضربات الأمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران سترد على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جنوب وشرق البلاد، مؤكدا أن الرد سيكون على الهجمات التي وصفها بالاعتداء على الأراضي الإيرانية.

وجاء هذا الموقف عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات العسكرية، بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار عمليات تستهدف تقليص القدرات الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تشكل تهديدًا لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن العمليات العسكرية تأتي ردًا على ما وصفته بـ"الاعتداءات غير المبررة" التي تعرضت لها سفن تجارية وأطقم مدنية أثناء عبورها أحد أهم الممرات البحرية الدولية، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى حماية أمن الملاحة وردع أي تهديدات مستقبلية.