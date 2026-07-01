نائب رئيس بعثة منتخب مصر: الفيفا سيرد رسميًا على شكوى اتحاد الكرة.. والمنتخب يعود الجمعة

أكد مصطفى أبو زهرة، نائب رئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، أن اتحاد الكرة اتخذ جميع الإجراءات الرسمية بشأن الشكوى المقدمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيرًا إلى أن المنتخب سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة وسط استعدادات لاستقبال رسمي وشعبي بعد الأداء التاريخي الذي قدمه في كأس العالم 2026.

الفيفا سيرد على الشكوى رسميًا

وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، أن الشكوى التي تقدم بها اتحاد الكرة تمثل موقفًا رسميًا، مؤكدًا أن الفيفا سيصدر ردًا رسميًا عليها، وأن جميع التفاصيل سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأضاف أن الشكوى تخص الاتحاد المصري لكرة القدم فقط، ولا يمكن أن يتبناها أي اتحاد قاري أو دولي آخر، موضحًا أن الهدف منها هو توثيق الموقف الرسمي للمنتخب المصري.

استقبال رسمي للمنتخب عند العودة

وأشار نائب رئيس البعثة إلى أن المنتخب سيصل إلى القاهرة يوم الجمعة، لافتًا إلى وجود ترتيبات لاستقبال رسمي وشعبي يليق بما حققه اللاعبون والجهاز الفني خلال البطولة.

وأعرب عن أمله في أن يحظى المنتخب بتكريم من الرئيس، مؤكدًا أن ذلك سيكون دافعًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

المشروع القومي لتطوير الكرة مستمر

وأكد أبو زهرة أن اتحاد الكرة مستمر في تنفيذ المشروع القومي لتطوير كرة القدم، الذي جرى الإعلان عنه قبل المشاركة في كأس العالم، معربًا عن تطلعه إلى أن يحظى المشروع برعاية الدولة لما يمثله من أهمية في صناعة مستقبل الكرة المصرية.

القضية الفلسطينية في قلب المصريين

وردًا على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة بين دعم القضية الفلسطينية وما تعرض له المنتخب، شدد أبو زهرة على أن القضية الفلسطينية تمثل قضية كل المصريين، مستبعدًا تمامًا وجود أي ارتباط بين الأمرين.



واختتم أبو زهرة تصريحاته بتوجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين على ما قدموه خلال البطولة، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب يمثل خطوة مهمة في مسيرة الكرة المصرية، ويستحق كل الدعم والتقدير.