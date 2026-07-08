الخوارزميات تحدّد رؤيتنا للعالم .. رسائل قوية في ندوة «حروب الشاشات» بمعرض مكتبة الإسكندرية|صور

شهدت مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرضها الدولي للكتاب، ندوة بعنوان "حروب الشاشات"، ناقشت تأثير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي على تشكيل الوعي والرأي العام، بمشاركة الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتور محمد شومان، أستاذ الإعلام والعميد السابق لكلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وأدارها الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، المستشار الإعلامي للمكتبة، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

وفي مستهل الندوة، أكد علاء عبد الهادي أن أشكال الحروب تطورت بتطور أدواتها، لتظهر مفاهيم جديدة أبرزها "حروب الشاشات"، التي انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني، موضحًا أن كتاب "حروب الشاشات" للدكتور أسامة السعيد يكشف آليات صناعة الإعلام وكيفية توجيه العقول والتأثير في الرأي العام.

وقال الدكتور أسامة السعيد إن كتابه يمثل محاولة للإجابة عن تساؤلات تتعلق بطبيعة الإعلام الدولي ومن يملكه، مؤكدًا أن المشهد الإعلامي العالمي تحكمه شبكة معقدة من المصالح السياسية والدينية والأيديولوجية، تستخدم أدوات مهنية قادرة على إقناع الجمهور بأن ما يشاهده يمثل الحقيقة الكاملة.

وأضاف أن الكتاب يستعرض نماذج لما وصفه بتزييف الوعي، مستشهدًا بتغطية الحرب على غزة، موضحًا أن التلاعب بالسياق الإعلامي ساهم في إعادة تشكيل الرواية أمام المتلقي، كما حذر من تصاعد ما أسماه بـ"حرب الخوارزميات"، التي أصبحت تحدد ما يراه المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الخوارزميات تحدد حدود رؤيتنا للعالم."

وأكد السعيد أن الذكاء الاصطناعي غيّر طبيعة الرسائل الإعلامية، موضحًا أنه لم يعد يخاطب الجمهور بشكل جماعي، بل أصبح قادرًا على تحليل اللغة والعواطف وسلوك المستخدمين لتوجيه رسائل مخصصة لكل فرد، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي سيكون "جندي الحروب الجديدة".

كما تناول مفهوم "حروب الوعي"، موضحًا أنها تعتمد على التأثير النفسي وإضعاف الخصم دون استخدام السلاح، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية استخدمت هذا الأسلوب في سيناء، إلا أن وعي الجندي المصري وعقيدته الوطنية كانا عاملًا حاسمًا في التصدي لهذه المحاولات.

من جانبه، وصف الدكتور محمد شومان كتاب "حروب الشاشات" بأنه عمل يتجاوز حدود الإعلام التقليدي، إذ يجمع بين التحليل السياسي والثقافي والإعلامي، ويرصد تحولات الإعلام الدولي في ظل الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الإنسان المعاصر أصبح محاصرًا بالشاشات، وفي مقدمتها الهاتف المحمول، الذي جمع وظائف وسائل الإعلام المختلفة في جهاز واحد، مؤكدًا أن ثورة الإنترنت والذكاء الاصطناعي أعادت تشكيل مفهوم الإعلام الدولي، مع تصاعد نفوذ منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين.

وأوضح شومان أن فكرة الحياد المطلق في الإعلام أصبحت محل شك، لافتًا إلى أن الخوارزميات وغرف الفلترة باتت تتحكم في المحتوى الذي يصل إلى المستخدمين، ما يجعل تنمية مهارات التلقي النقدي ضرورة لمواجهة المحتوى المضلل.

كما حذر من تنامي قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى احترافي بلغات متعددة قد يتضمن قدرًا كبيرًا من التزييف، داعيًا إلى وضع ضوابط لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من التجربة الأوروبية في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والخصوصية.

واختتم شومان حديثه بالتأكيد على أن العالم يعيش حاليًا "عصر ما بعد الحقيقة"، حيث يتشكل الرأي العام في كثير من الأحيان بناءً على معلومات مضللة وأخبار كاذبة، ما يستدعي تطوير الأدوات الإعلامية وتعزيز الوعي النقدي لمواجهة هذه التحديات.