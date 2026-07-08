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إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

اعادة مباراة مصر والارجنتين
اعادة مباراة مصر والارجنتين
رشا عوني

تشغل مباراة مصر والأرجنتين، الرأي العام داخلياً وخارجياً بعد المعركة الكروية التي خاضها منتخب مصر أمس في ملعب أتلانتا وانتهت بفوز الأرجنتين في الدور16 وخروج منتخب مصر من كأس العالم2026، وبعد ما حدث خلال المباراة وما فعله الحكم الفرنسي من تعنت واضح ضد منتخب مصر، انقلب العالم رأسا على عقب مطالبين بـ إعادة مباراة مصر والأرجنتين، وسط بيانات الشجب والإدانة من اتحاد الكرة المصري ومطالبات بالتحقيق مع الحكم الفرنسي . 

موعد مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة مباشر اليوم في كأس العالم | المصري اليوم

اتحاد الكرة المصري يقدم شكوى رسمية

تقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالبا فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيز الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين، ما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال.

وأضاف أبو ريدة :"أطالب باستبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة."

تقييم حكم مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 (خاص) | المصري اليوم

وأشاد أبوريدة بأداء لاعبي منتخب مصر ووصفهم بالأبطال وأدائهم بالتاريخي أمام حامل اللقب، ومبديا في الوقت نفسه اعتذاره للشعب المصري وجماهير الكرة المصرية على عدم النجاح في الحفاظ على نتيجة التقدم حتى نهاية المباراة وتحقيق حلم المصريين، مؤكدا شكره العميق وجميع أفراد البعثة لكل الدعم الذي تلقاه المنتخب المصري من الجماهير والإعلام والمسؤولين والقيادة السياسية.


 

لقطات مباراة مصر والأرجنتين

شهدت مباراة مصر والأرجنتين أمس أكثر من لقطة أثارت اعتراض لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني، كان أبرزها إلغاء هدف لصالح "الفراعنة" بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالالتحامات داخل الملعب، والتي رأى كثيرون أنها لم تُحتسب بالشكل الصحيح على الرغم من احتساب مثيل لها لمنتخب الأرجنتين والتي قادتها لتحقيق الفوز والعودة أمام الفراعنة .

جدل عالمي حول مباراة مصر والأرجنتين.. هل رد

الحكم الفرنسي يغلق حسابه

وبعد الهجوم والانتقاد الواسع من كافة أنحاء العالم ، أغلق الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، عقب موجة الانتقادات الحادة التي تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدارته لمباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.
 

هاشتاج حكم مرتشي

وعقب صافرة النهاية، تصدر وسم "حكم مرتشى" منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من الجماهير المصرية عن غضبهم من أداء الحكم، معتبرين أن بعض قراراته أثرت على مجريات المباراة، بينما رأى آخرون أن منتخب مصر قدم مباراة قوية وكان قريبًا من تحقيق مفاجأة تاريخية أمام حامل اللقب، قبل أن تحسم التفاصيل الأخيرة النتيجة لصالح الأرجنتين.

خبير تحكيمي: إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين لا يتسق مع معايير كأس العالم | مصراوي

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين

 

لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الفيفا بـ إعادة مباراة مصر والأرجنيتن ، وفقا للوائح الاتحاد الدولي، فإن قرارات الحكم المتعلقة بالمباراة تكون نهائية، ولا يتم إعادة المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية أو قرارات تقنية الفيديو، إلا في حالات استثنائية للغاية

ومن بين هذه الحالات:"وجود خطأ في تطبيق قانون من قوانين اللعبة، وليس مجرد تقدير تحكيمي خاطئ فقط".
 

وتنص القوانين على أن إعادة المباراة لا تتم إلا في حالات استثنائية تتعلق بوجود خطأ فني في تطبيق قانون من قوانين اللعبة، وليس بسبب الجدل حول صحة أو عدم صحة القرارات التقديرية.

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إعادة ماتش مصر والأرجنتين في هذه الحالة

تجيز لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة المباراة في عدد من الحالات، أبرزها:


-ارتكاب الحكم خطأ فني في تطبيق أحد قوانين اللعبة.
 

-تعرض المباراة لظروف قهرية، مثل سوء الأحوال الجوية أو انقطاع الكهرباء أو انهيار المدرجات.


-اكتشاف مخالفة مؤثرة في مواصفات الملعب أو المرمى.

-وجود عيب جوهري في الكرة يمنع استكمال المباراة.


-بدء اللقاء بعدد لاعبين مخالف للوائح.


-إنهاء المباراة قبل وقتها القانوني بسبب خطأ في تطبيق القانون.


-إنهاء مباراة إقصائية دون لعب الوقت الإضافي رغم استحقاقه وفق اللوائح.

وعلى مدار البطولات العالمية شهدت الساحة  الرياضية رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” العديد من المطالبات بإعادة مباريات شهدت جدلا تحكيميا، بعدما أكد تمسكه بمبدأ نهائية القرارات التحكيمية داخل الملعب ودون مخالفة لوائح وقوانين اللعبة .

حكم مباراة مصر والأرجنتين يغلق حسابه على إنستجرام

التحقيق مع رئيس الفيفا

ويعمل عشرات النواب الأوروبيين على حشد الدعم لإطلاق تحقيق داخل البرلمان الأوروبي بشأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على خلفية دوره في القرار الذي سمح للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالمشاركة في المباريات رغم تعرضه سابقا للطرد.

وقال أعضاءالبرلمان الأوروبي باري أندروز ولارا فولترز ونيلس فوغلسانغ في بيان مشترك،أمس الثلاثاء، أن قرار فيفا بـ"تغيير قاعدة الإيقاف الناتج عن البطاقات الحمراء في منتصف البطولة يعد فضيحة وانتهاكا لمبادئ العدالة".

وأضاف البيان: "مرة أخرى، رأينا إنفانتينو وفيفا يخضعان لمطالب إدارة ترامب".

ويطالب النواب الاتحادات الوطنية لكرة القدم في دول الاتحاد الأوروبي بدفع لجنة الأخلاقيات في فيفا إلى فتح تحقيق مع إنفانتينو، لمعرفة ما إذا كانت ضغوط إدارة ترامب قد لعبت دورا في رفع الإيقاف، إلى جانب التحقيق في "انتهاكات محتملة أخرى لمبدأ الحياد السياسي"، مثل منح ترامب "جائزة فيفا للسلام"، وفق شبكة "إي س بي  إن" الرياضية.

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