«الصحفيين» تشكر وزارة الخارجية على تعاونها المثمر.. وتعلن تسليم أوراق التصديق بالنقابة

تتوجه لجنة الشئون العربية والخارجية في نقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، على تعاونها المثمر والبنّاء مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وما تبذله من جهود في تيسير إجراءات التصديق، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتعاون اللازم للزملاء.

تيسير إجراءات نقل جثامين عددٍ من أقارب الزملاء الصحفيين

كما تتقدم اللجنة بخالص الشكر والتقدير إلى قطاع الشئون القنصلية للمواطنين الأجانب والتصديقات في وزارة الخارجية؛ تقديرًا للجهود الكبيرة، التي بذلها في تيسير إجراءات نقل جثامين عددٍ من أقارب الزملاء الصحفيين من الخارج، وما قدمه من تعاون إنساني كريم، وتسهيلات في مختلف المراحل والإجراءات ذات الصلة.

وتؤكد اللجنة أن هذا التعاون البنّاء يجسد الدور الوطني والإنساني، الذي تقوم به وزارة الخارجية ومختلف قطاعاتها في خدمة المواطنين، وتعزيز جسور الثقة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية.

وتُعلن لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن طلبات أعضاء الجمعية العمومية بشأن إنهاء المعاملات القنصلية، التي تشمل توثيق وتصديق الأوراق والشهادات المعتمدة الخاصة بالزملاء الصحفيين وأسرهم (الزوجة والأبناء فقط)، تُسلَّم بمقر نقابة الصحفيين في الدور الأول، لدى الأستاذ أحمد عناني، مشددة على ضرورة التأكد من اعتماد الشهادات المقدمة من الجهات الرسمية المختصة قبل تسليمها للنقابة لإتمام إجراءات التوثيق.

يأتي هذا في إطار الاتفاق، الذي تم مع وزارة الخارجية، والذي يقضي بتخصيص مكتب خاص للسادة الصحفيين وأسرهم؛ لتسهيل إنجاز معاملاتهم القنصلية في أسرع وقت ممكن.

كما تُعلن اللجنة عن استعدادها الكامل لتلقي طلبات الزملاء وأسرهم بشأن نقل جثامين المتوفين خارج البلاد إلى ذويهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، وحرصًا على تيسير الإجراءات في هذه الظروف الخاصة.