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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة ميزة الصندوق بدون مليم إضافي.. خالد البلشي يدعو الصحفيين لعمومية "التكافل" في 27 يوليو

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل، أعضاء الجمعية العمومية للصندوق إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الاثنين 27 يوليو الجاري؛ لاعتماد الدراسة الاكتوارية التي تستهدف زيادة الميزة التكافلية للأعضاء دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، وذلك وفقًا لأحكام المواد من 77 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.


وأوضح البلشي أن الاجتماع يتطلب حضور ما لا يقل عن ألف عضو، أو 25% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، أيهما أقل، على أن يبدأ تسجيل الحضور في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.


ارتفاع رأس مال الصندوق إلى 192.1 مليون جنيه

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي بدوي طه، أمين صندوق التكافل، أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن أيضًا اعتماد لائحة توفيق الأوضاع الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب تعديل المادة رقم (٢٥) الخاصة بعدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وشدد على أهمية المشاركة المكثفة من أعضاء الجمعية العمومية، لضمان اكتمال النصاب القانوني، بما يسمح بدخول الدراسة الاكتوارية حيز التنفيذ، والاستفادة من زيادة الميزة التكافلية المقررة للأعضاء.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة أصدر بيانًا يستعرض أبرز إنجازاته خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها تنمية استثمارات الصندوق بآليات آمنة حققت عوائد غير مسبوقة، مما أتاح زيادة الميزة التكافلية دون رفع قيمة الاشتراكات الشهرية، أو تحميل الأعضاء أي تكاليف إضافية.

وأضاف أن الصندوق نجح في رفع رأس المال من ١٤٩ مليون جنيه إلى ١٩٢.١ مليون جنيه، مع تنمية المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد تجاوزت توقعات الخبير الاكتواري، فضلًا عن إشادة الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بمستوى الأداء، والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

ووجّه أمين الصندوق الشكر للأعضاء المنتظمين في سداد الاشتراكات، كما ثمّن جهود الجهاز الإداري والعاملين بالصندوق، مؤكدًا استمرار مجلس الإدارة في تنفيذ خطط تطوير الأداء وتعظيم الموارد، مع إعداد دراسة اكتوارية جديدة خلال العام المقبل؛ بهدف زيادة الميزة التكافلية وتحقيق أفضل عائد ممكن لأعضاء الصندوق.

خالد البلشي الصحفيين صندوق التكافل الجمعية العمومية اجتماع الجمعية العامة الدراسة الاكتوارية قانون التأمين الموحد

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