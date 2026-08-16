إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026

ارتفعت عمليات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي 2026 المقرر خلال الشهر الجاري، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص، لذا يترقب جميع الموظفين بكل القطاعات يوم المولد النبوي الشريف 2026 والإجازات الرسمية المتبقية في 2026 حتى نهاية العام.

موعد المولد النبوي 2026

وبعد استطلاع دار الإفتاء لـ هلال شهر ربيع الأول، فإن موعد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ - 25 أغسطس 2026م.

وتشهد هذه المناسبة كل عام، مظاهر احتفال دينية وشعبية مختلفة، إلى جانب إقامة الندوات والفعاليات الدينية التي تتناول السيرة النبوية.



إجازة المولد النبوي 2026

وبعد الإعلان الرسمي من دار الإفتار، يحل علينا المولد النبوي 2026 يوم الثلاثاء 25 أغسطس، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي من الثلاثاء إلى الخميس كما هو معتاد مع الإجازات الرسمية، حيث يصدر مجلس الوزراء قراراً بالترحيل ليوم الخميس؛ ليتمكن الموظفون من الحصول على عطلة يومين أو 3، حسب جهة العمل.



إجازة المولد النبوي يوم كام ؟

من المتوقع أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف يومًا واحدًا، ما لم يصدر قرار رسمي بضم أيام أخرى إلى العطلة.

ويظل الموعد النهائي للإجازة مرتبطًا بالقرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة من عدمه.



ترحيل إجازة المولد النبوي 2026

وإذا تم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026 من الثلاثاء إلى الخميس، فبذلك يحصل الموظفون بالقطاع الحكومي على عطلة 3 أيام متتالية وهي الخميس والجمعة والسبت، وكذلك بعض العاملين في القطاع الخاص.

من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء القرار الرسمي الخاص بموعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 وما إذا كان سيتم ترحيلها للخميس أم لا.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وبعد إجازة المولد النبوي 2026، يترقب الجميع الإجازات الرسمية المتبقية في 2026 حتى انتهاء العام، حيث انقضت غالبية الإجازات الطويلة ولم يتبقَّ إلا إجازتين رسميتن فقط حتى نهاية 2026.

25 أغسطس (الثلاثاء):

المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

إجازة مدفوعة الأجر للموظفين

تعتبر مناسبة المولد النبوي الشريف إحدى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، التي يحصل عليها العاملون وفقًا للقواعد المنظمة للإجازات الرسمية، وتشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وفقًا للضوابط المقررة.

كيفية إحياء ذكرى المولد النبوي

وأكد الدكتور علي جمعة أن إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يجمع بين القول والعمل، بحيث يكون حضور هذه المناسبة في القلب والروح والسلوك، وليس مجرد احتفال شكلي أو مظهر عابر.

وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوي فرصة لاستحضار مسؤولية المسلمين في التعريف برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشر ما جاء به من هداية وخير، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آية».

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يكتمل؛ عندما يحرص المسلم على اتباع سنته والالتزام بما أمر به، والابتعاد عما نهى عنه، مؤكدًا أن محبة الرسول الحقيقية تظهر في السلوك والعمل والاقتداء، وليس في الأقوال وحدها.

وتحدث الدكتور علي جمعة عن عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن عظمته شملت ظاهره وباطنه، وخلقه وخُلقه، وقد أثنى الله تعالى على أخلاقه بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.

واستشهد كذلك بما وصفته به السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سُئلت عن خُلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «كان خلقه القرآن»، موضحًا أن القرآن الكريم يمثل طريقًا مهمًا للتعرف على أخلاق النبي وسيرته وطريقة تعامله مع الناس.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزمًا بأوامر الله سبحانه وتعالى، مبتعدًا عن نواهيه، ومتخلقًا بالأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم، ولذلك فإن الاقتداء به يبدأ من الالتزام بما جاء به من قيم ومبادئ وأخلاق.

ودعا الدكتور علي جمعة، المسلمين، إلى أن يجعلوا القرآن الكريم مرجعًا لهم في شهر ربيع الأول، وأن تكون هذه المناسبة بداية حقيقية لإصلاح السلوك وتجديد الصلة بالقرآن، وليس مجرد مناسبة تنتهي بانتهاء أيامها.

وأكد أن فعل الخير من أهم المعاني التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه الفترة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، داعيًا إلى تحويل محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال نافعة تعود بالخير على الإنسان ومن حوله.