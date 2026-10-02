دعاء يوم الجمعة للمريض .. ردده بيقين وخشوع حتى غروب الشمس

دعاء يوم الجمعة للمريض .. يعد يوم الجمعة من الأيام المباركة التي حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها بالطاعات والإكثار من الدعاء والصلاة عليه، لما لهذا اليوم من فضل ومكانة خاصة في الإسلام. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي».

ويحرص المسلمون على تحري ساعة الإجابة في يوم الجمعة، والإكثار خلالها من الدعاء وسؤال الله تعالى ما يتمنونه، سواء كان ذلك بالشفاء من المرض، أو طلب الرحمة والمغفرة للمتوفى، أو الدعاء بتحقيق الخير للنفس والأهل والأحبة.

وأكد العلماء أهمية أن يكون الدعاء في هذه الساعة مقرونًا بالخشوع وحضور القلب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، مع حسن الظن به واليقين بقدرته ورحمته، مع الأخذ بالأسباب المشروعة وعدم الاكتفاء بالدعاء وحده عند طلب الشفاء.

وعند تعرض الإنسان للمرض أو إصابة أحد أفراد أسرته أو المقربين منه بوعكة صحية، فإن من المستحب أن يجمع بين الصبر واحتساب الأجر واللجوء إلى الله بالدعاء، مع السعي للحصول على العلاج المناسب.

وتوجد العديد من الأدعية المأثورة التي يمكن للمسلم ترديدها عند طلب الشفاء، كما يمكنه أن يدعو بما تيسر له من الكلمات الطيبة التي تعبر عن حاجته ورجائه في رحمة الله، مستغلًا فضل يوم الجمعة في الإكثار من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ويستحب للمؤمن عند الدعاء للمريض أن يستحضر قدرة الله تعالى على رفع البلاء ومنح الشفاء، وأن يدعو بإخلاص ويقين، مع الاستمرار في الأخذ بالأسباب الطبية المتاحة، راجيًا من الله أن يمن على المريض بالعافية والصحة، وأن يجعل المرض سببًا في الأجر وتكفير السيئات.

أفضل دعاء يوم الجمعة للمريض

من الأدعية التي يدعوها الإنسان لنفسه أو لغيره بالشفاء:

«أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».

«إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين».

«اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».

«اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».

«الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».

دعاء يوم الجمعة للمريض

كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأدعية والأحاديث والآيات التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها إن أصابه المرض أو أصاب أحد أقربائه أو أهل بيته، أبرزها:

1- قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرات.

2- قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة.

3- قراءة المعوذتين؛ وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كل واحدة منهما ثلاث مرات.

.4-قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرات.

5-قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة.

6- دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التامة بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).

7- الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة).

8- الدعاء بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن).

9- الاستغاثة بالله -تعالى- وكلماته التامة من غضبه وعقابه ومن الشياطين وهمزهم بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون).



10- الدعاء بقول: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك).

11- الدعاء بقول: ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك).

12 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل شكا إليه ألم في بدنه: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات».