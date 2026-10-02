سفير ليبيا بالقاهرة يلتقي وفد فوج الجديد الكشفي من سبها

التقى السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى القاهرة، وفد فوج الجديد الكشفي من مدينة سبها، المشارك في برنامج «رحلة قادة فوج الجديد 2026 – مصر».

وتناول اللقاء أهداف الرحلة الكشفية والثقافية والسياحية، التي تسعى إلى تطوير مهارات قادة الفوج، وتوسيع مداركهم من خلال التعرف على المعالم التاريخية والحضارية والثقافية في جمهورية مصر العربية، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين الحركة الكشفية الليبية ونظيرتها المصرية.

كما مثّل اللقاء فرصة للتعريف بأنشطة فوج الجديد وتجربته الكشفية، وفتح آفاق للتعاون والتواصل مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم البرامج والملتقيات والأنشطة الكشفية المشتركة مستقبلًا.

وأكد السفير ثابت أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز جسور التواصل بين أبناء الوطن في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الحركة الكشفية في بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم وترسيخ قيم التعاون والانتماء.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية، تقديرًا لهذه الزيارة وما تحمله من معانٍ تعزز التواصل والأخوة بين أبناء الحركة الكشفية الليبية.