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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر: المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

أدان الأزهر الشريف بشدة استهداف محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة، مؤكِّدًا رفضه القاطع لهذا الاعتداء الذي يهدد أمن مدينة رسول الله ويعرِّضها للخطر. 

 المساس بسلامة المدينة المنورة 

وشدد الأزهر في بيان، على أن المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها وقاصديها وزوار المسجد النبوي الشريف؛ يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها في نفوس المسلمين.

استهداف المدينة المنورة

وأكد الأزهر أن استهداف المدينة المنورة هو استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، فهي دار هجرة رسول الله، وموطن مسجده الشريف، ومهوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقد شرَّفها المولى -عز وجل- وجعل لها من المكانة العظيمة ما يستوجب حمايتها وصونها، وحفظ أمنها وسلامتها.

اللهم احفظ بلاد الحرمين

وجدد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورفضه التام لكل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها وعلى أهلها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.


 

الأزهر مدينة رسول الله المدينة المنورة المسلمين السعودية الحرمين الشريفين

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