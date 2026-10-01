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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ثروت الخرباوي يكشف علاقة الإخواني الهارب عبد الرحمن منصور بمنصة «متصدقش» | خاص

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
حسن رضوان

أكد المفكر السياسي ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تحولًا واضحًا في طبيعة الصراع الذي تخوضه جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المواجهة لم تعد تعتمد فقط على تنظيم يتحرك أعضاؤه في الشارع أو الخلايا التقليدية؛ وإنما انتقل جزء كبير منها إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

الشائعة وصناعة الرواية.. أدوات للتأثير

وقال الخرباوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الشائعة وصناعة الرواية أصبحتا وسيلتين أساسيتين للتأثير في الرأي العام، موضحًا أن الجماعة لم تعد بحاجة إلى أعداد كبيرة تتحرك في الشارع، إذ يمكن لمجرد هاتف محمول وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تتحول إلى غرفة إعلام صغيرة تنتج المحتوى وتدفع به إلى الناس خلال وقت قصير.

الخرباوي: صناعة الشك قد تكون وسيلة للتضليل

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الهدف من الشائعة ليس دائمًا أن يصدق الناس كذبة محددة، وإنما قد يكون الهدف الأخطر هو أن يفقد الناس ثقتهم في كل شيء، وأن يبدأ المواطن في التشكيك في الخبر الرسمي والإعلام وأي مصدر آخر.

وأضاف أن المشكلة في هذه الحالة تصبح أكبر من مجرد نشر معلومة كاذبة؛ لأن صناعة الشك نفسها يمكن أن تكون وسيلة فعالة للتضليل.

الخرباوي: عبد الرحمن شكري عضو إخوان وقيادي في لجانهم الإعلامية

وتطرق الخرباوي إلى عبد الرحمن شكري، قائلًا إنه «عضو إخوان وقيادي حاليًا لدى لجانهم الإعلامية»، موضحًا أنه وُلد عام 1986، وتخرج في كلية الآداب بجامعة المنصورة، قسم الصحافة والإعلام، عام 2010.

وأشار إلى أن اسم عبد الرحمن شكري ارتبط بشكل بارز بتأسيس وإدارة صفحة «كلنا خالد سعيد» عام 2010، والتي قال إنها لعبت دورًا محوريًا في التعبئة الإلكترونية والحشد قبل 25 يناير 2011.

من مصر إلى الولايات المتحدة

وقال الخرباوي إن عبد الرحمن شكري هرب من مصر في أواخر عام 2013 إلى الولايات المتحدة، حيث استمر في العمل بمجال الإعلام الرقمي التابع للإخوان، مشيرًا إلى أنه تم إدراجه على قوائم الإرهاب.

«متصدقش» تعيد اسم عبد الرحمن شكري للواجهة

وأضاف الخرباوي أن اسم عبد الرحمن شكري عاد إلى واجهة الأحداث العامة؛ لصلته بإدارة منصة «متصدقش» من الخارج، والارتباط بتمويلات خارجية عبر شخصيات مثل عبد الرحمن أبو دية.

جماعة الإخوان الإرهابية المفكر السياسي ثروت الخرباوي

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