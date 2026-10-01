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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة

مصر
مصر
أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف محطة كهربائية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت مصر- في بيان لوزارة الخارجية اليوم الخمي - استنكارها لهذا الانتهاك الصارخ، ولاستمرار الهجمات، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المملكة، وما يمثله هذا النهج من تصعيد خطير يزيد من حدة التوتر في المنطقة ككل.

وشددت على رفضها القاطع لمحاولات النيل من أمن وسيادة المملكة، وعلى تضامنها الكامل مع أية إجراءات تتخذها المملكة لحفظ استقرارها وسلامتها.

كما أكدت أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري.

مصر إدانتها للهجوم محطة كهربائية في المدينة المنورة

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