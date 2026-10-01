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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتفقان على تسريع صرف 45 مليار يورو من قرض 2027

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية وأوكرانيا، الخميس، التوصل إلى اتفاق لتسريع صرف 45 مليار يورو مخصصة لكييف في عام 2027، في إطار برنامج القروض الأوروبي البالغ إجماليه 90 مليار يورو.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الشهر الماضي، إن عددا من وزراء دفاع دول الاتحاد دعا إلى تقديم جزء من القرض المخصص لعام 2027 وصرفه في وقت مبكر.. إلا أن المفوضية الأوروبية فضّلت تسريع صرف القرض خلال عام 2027 نفسه، بما يتيح لأوكرانيا الحصول على الأموال بوتيرة أسرع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن الحوار مع المفوضية الأوروبية أسفر عن نتائج جيدة في تلبية الاحتياجات المالية والدفاعية لأوكرانيا لعامي 2026 و2027، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الصيغة والجدول الزمني والخطوات اللازمة لضمان تغطية الاحتياجات بالكامل.

وأوضحت المفوضية وأوكرانيا - في بيان مشترك - أنه بالنسبة لعام 2027، اتفق الجانبان على الإسراع في تخصيص 45 مليار يورو في إطار "قرض دعم أوكرانيا"، شريطة استيفاء الشروط المقررة، ومن بينها الإصلاحات التي يتعين على كييف تنفيذها للحصول على التمويل. كما اتفق الجانبان على بدء العمل لتحديد الاحتياجات الإضافية المتعلقة بالموازنة والدفاع، وعقد اجتماعات شهرية لتنسيق الجهود.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في ديسمبر الماضي على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، مع فرض شروط على كييف، من بينها الالتزام بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

المفوضية الأوروبية تسريع صرف برنامج القروض لاتحاد الأوروبي

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