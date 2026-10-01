في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يفوز على الدنمارك برباعية بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب البرتغال الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدفى البرتغال كل من جواو كانسيلو وجونزالو راموس وفيتينيا وجواو فيليكس في الدقائق 13 و25 و67 و87، بينما سجل هدفي الدنمارك كل من ميكيل دامسجارد وراسموس هويلوند في الدقيقتين 23 و53 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب البرتغال رصيده للنقطة 9 ليحتل المركز الاول للمجموعة، بينما احتل الدنمارك المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

تشكيل المنتخبين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الدنمارك، بقيادة المدرب بريان ريمر، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة منتخب البرتغال، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهد تشكيل الدنمارك اعتماد بريان ريمر على مجموعة من أبرز عناصر المنتخب، يتقدمهم راسموس هويجولاند في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل منتخب الدنمارك أمام البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، أوليفر بروفستجارد، يواكيم أندرسن، يواكيم مايله.

خط الوسط: مورتن هويولماند، بيير إميل هويبيرج، آدم داجيم، مايكل دامسجارد، محمد درامي.

خط الهجوم: راسموس هويجولاند.

تشكيل البرتغال

أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة منتخب الدنمارك، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «باركن»، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب البرتغالي لتعزيز صدارته للمجموعة، بينما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع القمة.

أزمة رونالدو تلقي بظلالها على المواجهة

ودخل المنتخب البرتغالي المباراة وسط أجواء استثنائية، بعدما غادر كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب، في أعقاب الجدل الذي صاحب موقفه من المشاركة في المباريات الأخيرة وتصريحات جورجي جيسوس بشأن أسباب عدم الدفع به أساسيًا أمام النرويج.

وظهر رفاييل لياو في التشكيل الأساسي للبرتغال، مرتديًا القميص رقم 7 الذي ارتبط باسم رونالدو لسنوات طويلة مع المنتخب، في ظل غياب قائد البرتغال عن مواجهة الدنمارك.

تشكيل البرتغال أمام الدنمارك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينا، روبن نيفيز، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: رفاييل لياو، بيدرو نيتو، جونزالو جارسيا.