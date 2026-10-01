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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غموض حول مشاركة رونالدو.. موعد مباراة الدنمارك والبرتغال بدوري الأمم الأوروبية

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب «باركن»، حيث يستضيف مواجهة قوية بين منتخب الدنمارك ونظيره البرتغال، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول ترتيب المجموعة.

الدنمارك تبحث عن انتصار جديد

يدخل منتخب الدنمارك المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على منتخب ويلز بهدفين دون رد، ليحصد أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة.

ويطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق انتصار جديد أمام البرتغال، والتقدم خطوة في جدول ترتيب المجموعة، خاصة أن المواجهة تمثل اختبارًا قويًا أمام متصدر المجموعة.

ويعول المنتخب الدنماركي على الحماس الجماهيري والرغبة في مواصلة نتائجه الإيجابية، بحثًا عن حصد ثلاث نقاط جديدة تمنحه دفعة قوية في المنافسة.

البرتغال تستهدف الحفاظ على الصدارة

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البرتغال اللقاء بهدف مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، بعدما تغلب على ويلز بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز على النرويج خارج ملعبه بنتيجة 2-1.

ويتصدر المنتخب البرتغالي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة إلى الفريقين.

ويسعى منتخب البرتغال إلى العودة من الدنمارك بالنقاط الثلاث، من أجل الابتعاد بصدارة المجموعة ومواصلة مشواره بقوة في دوري الأمم الأوروبية.

غموض حول مشاركة كريستيانو رونالدو

وتحظى المواجهة باهتمام خاص بسبب الغموض المحيط بموقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام النرويج، والتي انتهت بفوز البرتغال 2-1.

وبحسب ما ذكرته قناة «سبورت تي في» البرتغالية، اكتفى رونالدو بأداء تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية بدلًا من المشاركة في الحصة التدريبية الجماعية، وسط تساؤلات حول مدى جاهزيته لخوض مواجهة الدنمارك.

وكان قائد المنتخب البرتغالي قد غاب عن التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، قبل أن يغادر ملعب التدريب بعد فترة قصيرة، لتظل مشاركته أمام الدنمارك محل متابعة حتى موعد المباراة.

جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو

وكان جورجي جيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، قد أوضح أن عدم الدفع برونالدو أساسيًا أمام النرويج جاء لأسباب فنية، مشيرًا إلى أنه كان يفكر في إشراكه خلال الشوط الثاني، لكن مجريات المباراة دفعته للاعتماد على لاعب يمتلك خصائص مختلفة.

وزاد رونالدو من حالة الجدل عقب المباراة، بعدما توجه إلى غرفة الملابس مباشرة عقب صافرة النهاية، دون المشاركة مع زملائه في تحية الجماهير.

وعندما سُئل جيسوس عن الواقعة، أكد أنه سيتحدث مع رونالدو بشأنها، مشددًا على أهمية الالتزام بواجبات المنتخب، وقال: «المنتخب هو المنتخب».

مواجهة مرتقبة بين طموحات متباينة

وتحظى مباراة الدنمارك والبرتغال بأهمية كبيرة في ظل رغبة المنتخبين في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يبحث أصحاب الأرض عن الاقتراب من صدارة المجموعة، بينما يطمح المنتخب البرتغالي إلى الحفاظ على القمة وتعزيز رصيده من النقاط.

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