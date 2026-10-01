عقوبات صادمة.. مغادرة معسكر البرتغال تضع رونالدو تحت طائلة العقوبات.. ماذا تقول اللائحة؟

تترقب الأوساط الكروية موقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب الوطني، بعدما أعلن الاتحاد رسميًا، أمس الأربعاء، رحيل قائد الفريق عن المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، قبل مواجهة الدنمارك والنرويج.

وتنص اللوائح التأديبية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم على توقيع عقوبات على اللاعب الذي يتم استدعاؤه رسميًا ثم يغادر أو يتغيب دون مبرر عن تدريب أو مباراة أو نشاط خاص بالمنتخبات الوطنية، أو أي نشاط مرتبط بتمثيل الاتحاد أو البرتغال.

وبحسب اللائحة، قد تصل العقوبة إلى الإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية في حال كان اللاعب محترفًا.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أكد في بيانه أن استعدادات المنتخب للمباراتين أمام الدنمارك والنرويج ستتواصل وفق البرنامج المحدد، بمشاركة اللاعبين الـ24 المتبقين في القائمة، مشددًا على استمرار تركيز جميع أفراد الفريق على الالتزامات المقبلة وتحقيق الأهداف المحددة.

من جانبه، أعلن رونالدو عبر حسابه على «إنستجرام» مغادرة معسكر المنتخب، موضحًا أن قراره جاء عقب المؤتمر الصحفي للمدرب خورخي جيسوس، وبعد محادثة مع بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وأكد قائد المنتخب البرتغالي أنه سيكشف الأسباب الحقيقية وراء قراره في الوقت المناسب، متمنيًا التوفيق للمنتخب وزملائه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الأزمة بين رونالدو وجيسوس

تعود جذور الأزمة إلى مباراة النرويج، التي انتهت بفوز البرتغال 2-1 بهدفَي جواو فيليكس وجونسالو راموس، حيث بقي رونالدو على مقاعد البدلاء طوال المباراة، قبل أن يكتفي لاحقًا بتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن المران الجماعي.

وقبل مغادرته المعسكر، تحدث جيسوس عن خطة خاصة لإدارة دقائق مشاركة رونالدو أمام النرويج والدنمارك، موضحًا أنه أبلغ اللاعب بعدم الاعتماد عليه أساسيًا في المباراتين، مع إمكانية الدفع به لفترة محددة وفقًا لاحتياجات الفريق.

وشدد المدرب البرتغالي على أن القرارات الفنية تخصه وحده، نافيًا وجود خلاف شخصي مع رونالدو.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، عقد جيسوس جلسة مع رونالدو مساء الثلاثاء، وأكد بعدها انتهاء الخلافات وعودة الأجواء إلى طبيعتها، إلا أن اللاعب غاب عن المران الجماعي، قبل أن يغادر مقر إقامة المنتخب في سيارة تابعة للاتحاد متجهًا إلى مدريد.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، غيّر بيدرو بروينسا خططه وتوجه إلى كوبنهاجن للقاء رونالدو وجيسوس، في ظل تصاعد التكهنات بشأن أسباب مغادرة قائد المنتخب لمعسكر الفريق.

هل يعتزل رونالدو دوليًا؟

حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي من رونالدو يشير إلى اعتزاله اللعب الدولي، إذ اقتصر موقفه المعلن على مغادرة المعسكر الحالي.

وبالتالي، يبقى موقفه من المشاركة مع المنتخب البرتغالي مستقبلًا، وكذلك الأسباب الكاملة وراء قراره، محل ترقب، في انتظار الكشف عن التفاصيل التي ألمح رونالدو إلى إعلانها في الوقت المناسب.

كما يظل تطبيق العقوبة التأديبية المنصوص عليها في اللائحة مرتبطًا بملابسات الواقعة وتقييم الاتحاد البرتغالي لها، ولا يعني مجرد مغادرة المعسكر تلقائيًا توقيع العقوبة قبل صدور قرار رسمي.