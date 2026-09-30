أسعار البنزين والسولار اليوم 30 سبتمبر 2026 في مصر

تواصل أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 استقرارها داخل محطات تموين الوقود في مصر، وفقًا لآخر قرار تعديل لأسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، فيما يترقب المواطنون وأصحاب المركبات أي مستجدات تتعلق بأسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتباطها بتكاليف النقل والشحن وأسعار عدد من السلع والخدمات.

وأكدت بيانات منشورة اليوم أن أسعار بنزين 95 و92 و80 والسولار وغاز تموين السيارات جاءت عند المستويات الآتية، دون إعلان قرار جديد بتعديلها اليوم.

ما أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026؟

جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 في محطات تموين الوقود وفقًا لآخر قرار تعديل لأسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، حيث سجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، وسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، في حين بلغ سعر السولار نحو 20.5 جنيه للتر، وسجل غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر.

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كم سجل سعر بنزين 95 اليوم؟

سجل سعر بنزين 95 اليوم الأربعاء نحو 24 جنيهًا للتر، ويأتي ذلك ضمن أسعار الوقود المطبقة في محطات تموين السيارات وفقًا لآخر قرار تعديل لأسعار المنتجات البترولية، بحسب البيانات المنشورة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026.

كم يبلغ سعر بنزين 92 اليوم؟

بلغ سعر بنزين 92 اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 نحو 22.25 جنيه للتر، وهو السعر الوارد ضمن أحدث الأسعار المعلنة لمنتجات البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.

ما سعر بنزين 80 اليوم الأربعاء؟

سجل سعر بنزين 80 اليوم الأربعاء نحو 20.75 جنيه للتر، وفقًا لآخر قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية المعمول به حاليًا في محطات تموين الوقود.

كم سعر السولار اليوم في مصر؟

بلغ سعر السولار اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 نحو 20.5 جنيه للتر، ويعد السولار من أكثر أنواع الوقود ارتباطًا بقطاعات النقل والشحن والإنتاج، ولذلك تحظى أسعاره بمتابعة مستمرة من المواطنين وأصحاب المركبات والسائقين.

ما سعر أسطوانة الغاز وغاز تموين السيارات؟

وفقًا للنص الوارد، سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كجم، اليوم الخميس، 275 جنيهًا، كما سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 25 كجم اليوم الخميس 550 جنيهًا، بينما سجل سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر.

وبالنسبة إلى غاز تموين السيارات، فإن السعر المعلن اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 هو 13 جنيهًا للمتر، وهو الرقم الذي أكدته البيانات المنشورة اليوم بشأن أسعار المنتجات البترولية.

لماذا يهتم المواطنون بمتابعة أسعار البنزين والسولار؟

تحظى أسعار البنزين والسولار باهتمام واسع من المواطنين وأصحاب المركبات والسائقين، بسبب ارتباط الوقود بصورة مباشرة بتكاليف النقل الجماعي والشحن التجاري، إلى جانب تأثيره في تكلفة تشغيل المركبات والأنشطة التي تعتمد على المنتجات البترولية.

كما ترتبط أسعار الوقود بتكاليف الإنتاج داخل المصانع، وهو ما يجعل أي تغيير في أسعار البنزين أو السولار محل متابعة من قطاعات اقتصادية مختلفة، خاصة مع انعكاس تكاليف النقل والإنتاج على حركة الأسواق وأسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

وتكتسب متابعة أسعار البنزين والسولار اليوم أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب السيارات وسائقي وسائل النقل والأنشطة التجارية التي تعتمد على عمليات نقل البضائع، إذ تمثل تكلفة الوقود أحد العناصر المرتبطة بتكاليف التشغيل.

هل تغيرت أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء؟

تشير البيانات المنشورة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 إلى استمرار أسعار البنزين والسولار عند المستويات المذكورة، وفقًا لآخر قرار تعديل لأسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، دون الإشارة في البيانات المنشورة اليوم إلى صدور تعديل جديد للأسعار.

ويأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة لملف أسعار المنتجات البترولية، خصوصًا مع تداول معلومات غير رسمية في فترات سابقة بشأن أسعار جديدة، بينما أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان منشور أمس أن الأسعار المتداولة عبر بعض الصفحات والمواقع بشأن منتجات بترولية جديدة لا تعكس الأسعار المطبقة في السوق، وأن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد أصدرت قرارًا جديدًا وقت البيان.

ماذا عن اجتماع لجنة التسعير القادم للمنتجات البترولية؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري «يوليو لـ سبتمبر»، بهدف التسعير العادل للمنتجات البترولية.

وتجدر الإشارة إلى أن النص الأصلي يشير إلى أن عودة اللجنة جاءت للتسعير العادل للمنتجات البترولية، كما يتضمن تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي بشأن توفير الحكومة الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، مع وجود متابعة مستمرة لهذا الملف.

ماذا قال مصطفى مدبولي عن توفير الوقود؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة من زيادة الرواتب، واستجابة لطلبات القطاع الخاص.

وتظل أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 من الموضوعات الخدمية التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين، خصوصًا مع ارتباطها بتكاليف الحركة والنقل والشحن والإنتاج، بينما تظل أي تغييرات جديدة في أسعار المنتجات البترولية مرتبطة بالقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.