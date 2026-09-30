يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

الجمبري من المأكولات البحرية الغنية بالعناصر الغذائية، كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على نسبة جيدة من البروتين، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن.

ووفقًا لموقع Healthline، يحتوي الجمبري على مجموعة من العناصر المهمة، أبرزها البروتين، اليود، السيلينيوم، فيتامين B12، الفوسفور والزنك، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية.

فوائد الجمبري

1- مصدر غني بالبروتين

يحتوي الجمبري على كمية جيدة من البروتين مقارنة بسعراته الحرارية، وهو عنصر أساسي للحفاظ على العضلات ودعم وظائف الجسم المختلفة.

2- يدعم صحة المخ

يساهم احتواؤه على أوميجا 3 وفيتامين B12 في توفير عناصر غذائية مهمة لصحة المخ ووظائف الجهاز العصبي.

3- غني بالسيلينيوم

يُعد الجمبري مصدرًا جيدًا للسيلينيوم، وهو معدن يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد الجسم في أداء عدد من وظائفه الحيوية.

4- يساعد في الحصول على اليود

يحتوي الجمبري على اليود، وهو عنصر مهم لوظائف الغدة الدرقية، كما يُعد من المصادر الغذائية الجيدة لهذا المعدن.

5- يحتوي على أوميجا 3

يوفر الجمبري أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي ترتبط بدعم صحة القلب والمخ ضمن النظام الغذائي المتوازن.

6- مناسب للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات

يتميز الجمبري بانخفاض سعراته مقارنة بكمية البروتين التي يوفرها، لكن طريقة تحضيره تلعب دورًا مهمًا؛ فالقلي والتغطية بالبقسماط قد يضيفان سعرات ودهونًا وملحًا إضافيًا.

ورغم فوائده الغذائية، يحتوي الجمبري على نسبة مرتفعة نسبيًا من الكوليسترول، كما أنه من الأطعمة التي قد تسبب حساسية لدى بعض الأشخاص، لذلك يُفضل تناوله باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.