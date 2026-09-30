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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عندك جبنة وعيش؟ اعملي فطيرة سريعة من غير فرن

فطير
فطير
أسماء عبد الحفيظ

لو عندك عيش وجبنة في البيت ومحتارة تعملي بيهم فطار أو عشا سريع، تقدري تحولي المكونات البسيطة لفطيرة شهية ومقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، من غير استخدام الفرن أو شراء مكونات كثيرة.

وتتميز فطيرة العيش بالجبنة بأنها مناسبة للأيام التي تحتاجين فيها إلى وجبة سريعة، كما يمكن تغيير الحشوة حسب المتوفر في الثلاجة، مثل الزيتون أو الفلفل أو الطماطم، للشيف منى بهاء .

مكونات فطيرة العيش بالجبنة

  • 3 أرغفة عيش بلدي أو شامي.
  • كوب جبنة حسب المتوفر.
  • 2 بيضة.
  • نصف كوب لبن.
  • ملعقة صغيرة زبدة أو سمن.
  • رشة فلفل أسود.
  • رشة زعتر، حسب الرغبة.
  • فلفل أخضر أو زيتون مقطع، اختياري.
  • رشة ملح إذا كانت الجبنة قليلة الملح.

طريقة عمل فطيرة الجبنة في الطاسة

ابدئي بتقطيع العيش إلى قطع صغيرة، ويمكن استخدام العيش المتبقي من اليوم السابق بدل التخلص منه.

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع اللبن والفلفل الأسود والزعتر، ثم أضيفي قطع العيش وقلبيها حتى تتشرب جزءًا من الخليط.

بعد ذلك سخني طاسة غير لاصقة على نار هادئة، وضعي فيها القليل من الزبدة أو السمن.

رصي نصف كمية العيش في قاع الطاسة واضغطي عليها برفق باستخدام ملعقة حتى تصبح طبقة متماسكة.

أضيفي الجبنة في المنتصف، ويمكن وضع القليل من الفلفل الأخضر أو الزيتون لإضافة نكهة مختلفة.

غطي الجبنة بباقي كمية العيش، واضغطي على الوجه برفق حتى تتماسك الفطيرة.

غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة حتى يتحمر القاع وتتماسك المكونات.

بعد ذلك اقلبي الفطيرة بحذر على طبق مسطح، ثم أعيديها إلى الطاسة لتحمير الجانب الآخر.

اتركيها عدة دقائق حتى يصبح الوجه الآخر ذهبيًا وتذوب الجبنة من الداخل، ثم ارفعيها من على النار.

سر نجاح فطيرة العيش بالجبنة

للحصول على فطيرة متماسكة، لا تكثري من كمية اللبن المضافة إلى البيض، لأن زيادة السوائل قد تجعل العيش طريًا بصورة زائدة.

كما يفضل استخدام نار هادئة أثناء التسوية حتى تحصل الفطيرة على لون ذهبي من الخارج وتذوب الجبنة من الداخل دون أن يحترق القاع.

وإذا كنت تستخدمين جبنة مالحة، فلا تضيفي الملح إلى خليط البيض قبل تذوق الحشوة، حتى لا تصبح الفطيرة شديدة الملوحة.

أفكار لحشوة مختلفة

يمكن تغيير الوصفة في كل مرة باستخدام أنواع مختلفة من الجبن، مثل الجبنة البيضاء أو الموتزاريلا أو الشيدر، ويمكن إضافة شرائح الزيتون أو الفلفل الألوان.

ولوجبة أكثر إشباعًا، يمكن إضافة قطع صغيرة من الفراخ المطهية أو بقايا اللحم المفروم المطهو، بشرط أن تكون محفوظة بطريقة سليمة.

كما يمكن تقديم الفطيرة مع الطماطم والخيار أو طبق سلطة بسيط لتصبح وجبة مناسبة للفطار أو العشاء.

لماذا تعتبر هذه الوصفة اقتصادية؟

تعتمد فطيرة العيش بالجبنة على مكونات موجودة غالبًا في المنزل، ويمكن الاستفادة من العيش المتبقي بدل التخلص منه، كما تسمح باستخدام كميات صغيرة من الجبن المتوفر.

لذلك تعد هذه الوصفة حلًا عمليًا عندما تحتاجين إلى أكلة سريعة واقتصادية من غير فرن، ويمكن تحضيرها في دقائق قليلة باستخدام طاسة واحدة.

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