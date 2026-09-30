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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس جامعة الأزهر: انتصارات أكتوبر تجسد معاني العزيمة والإصرار والتضحية

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
محمد شحتة

عقدت جامعة الأزهر مجلسها الشهري، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة من داخلها وخارجها وعمداء كليات جامعة الأزهر.

واستهل المجلس أعماله بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري ومنسوبي جامعة الأزهر بذكرى بانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى مكانة تلك المناسبة لدى المصريين، التي تعد تجسيدًا لمعاني العزيمة والإصرار والتضحية، مؤكدًا أن أبناء الأزهر الشريف يستلهمون من روح أكتوبر قيم العمل والانتماء لبناء الوطن.

ونقل المجلس برئاسة الدكتور محمود صديق إلى عمداء الكليات وجميع منسوبي الجامعة، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئته لهم ببداية العام الدراسي الجديد.

عمداء جدد بجامعة الأزهر

كما قدم المجلس التهنئة إلى العمداء الجدد؛ وهم: الدكتور محمود إبراهيم السلامي، عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة، والدكتورة رشا البربري، عميدة كلية التمريض، والدكتورة سوسن الهدهد، عميدة كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بالقاهرة، والدكتور أيمن منير حسن علي، عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، والدكتورة أمينة محمد جاد زيدان، عميدة كلية الزراعة للبنات بالقاهرة، والدكتور ياسر السيد عبد العال البنا، عميد كلية الدراسات الإسلامية بقنا، والدكتور محمد علي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين.

ودعا الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، إلى أهمية عقد منتديات حوار بين الشباب وعمداء الكليات، لتعزيز الهوية الوطنية باعتبارها إحدى التوصيات المهمة لمؤتمر «الهوية الوطنية...جذور راسخة ورؤية متجددة» الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية، وحضره رئيس الجامعة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي.

وقدَّم المجلس الشكر إلى الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية؛ لجهوده في تحقيق إنجاز جديد يتمثل في التعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لإنشاء أول حاضنة أعمال تكنولوجية متخصصة في المجال الطبي في مصر وإفريقيا؛ وذلك في إطار البرنامج القومي للحاضنات.

وهنأ المجلس الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد بمجلس الوزراء، وعددها: خمس كليات، وستة عشر برنامجًا مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز جودة التعليم، وتفعيل الدور المجتمعي للكليات، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويخدم رسالة الأزهر العلمية والدعوية.

كما كرَّم مجلس الجامعة المنظمين والمحاضرين في الدورة التدريبية للمدرسين الجدد؛ وهم: الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور جمال فرغل الهواري، عميد كلية التربية للبنين بالقاهرة، والدكتور محمد عزت، أمين عام مركز التميز، والدكتور محمد الجزيري، عضو المركز، والدكتور البراء صفوان، والدكتور حمدي أيوب، والدكتور أحمد السنتريسي، والدكتور إبراهيم سيد أحمد، والدكتور سيد غريب، والدكتور رمضان فرحات، والدكتور أيمن شعبان خليفة، مثمنًا جهودهم في خدمة الجامعة والسعي نحو تطويرها والنهوض بها على مستوى الجامعات المصرية والعالمية.

وناقش المجلس مجموعة من قضايا شئون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إضافة إلى النظر في قرارات الترقيات والتعيينات للدرجات العلمية والبرامج التعليمية وغيرها من القضايا الإدارية.

وشدد المجلس على أهمية انتظام الدراسة بمختلف الكليات، والتأكد من الالتزام بالجداول الدراسية المعتمدة، مشيرًا إلى أهمية تهيئة بيئة تعليمية منضبطة تدعم التحصيل العلمي، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الدراسية، وتكامل الجهود بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات، ويرتقي بمستوى الأداء التعليمي داخل الجامعة.

واستعرض الدكتور أشرف المراكبي، المشرف على تطوير موقع جامعة الأزهر، آليات عمل الموقع بالتعاون مع كليات الجامعة؛ ليصبح موقعًا أكثر فاعلية يخدم جميع منسوبي الجامعة من الزائرين وفقًا لأحدث أساليب البرمجة وإتاحة بثه باللغتين العربية والإنجليزية.

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