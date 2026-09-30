القومي للمرأة يشارك في اجتماع مجلس سيدات الأعمال العرب بالقاهرة

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور السفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، و الشيخة الدكتورة حصة بنت عبد الله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، و السفيرة مروة لاشين، ممثلة وزير الخارجية للاقتصاد المصرى والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار التنمية الاقتصاديه لرئيس الجمهورية، والسيد نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية ،والأستاذة أماني عصفور عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار والدكتور اسلام عزام رئيس الهيئةالعامةللرقابةالمالية والدكتورة هناء الهلالى ممثل مجلس سيدات الاعمال العرب مستشار المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بمجلس سيدات الاعمال العرب ، إلى جانب الشيخة هند بن سليمان، نائب رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، والوزير المفوض نوال برادة، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني، والسيدة خيرية عبد الله الدشتي، الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب.

وخلال كلمتها أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالتواجد في رحاب جامعة الدول العربية، بيت العرب وملتقى إرادتهم المشتركة، للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة لمجلس سيدات الأعمال العرب في مناسبة تحمل دلالات هامة، ليس فقط على مستوى دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وإنما أيضًا على مستوى تعزيز التعاون العربي المشترك، وترسيخ دور المرأة العربية في صياغة مستقبل منطقتنا ، مؤكدة إن انعقاد هذا الاجتماع تحت مظلة جامعة الدول العربية، وفي هذا الصرح الذي يجسد وحدة المصير العربي، يعكس أهمية توحيد الجهود والرؤى لتعزيز إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع للتكامل بين سيدات الأعمال في الدول العربية، بما يدعم بناء اقتصاد عربي أكثر قوة وتنافسية واستدامة.





وتقدمت رئيسة المجلس، بخالص التهنئة إلى مجلس سيدات الأعمال العرب بمناسبة انطلاق هذه الدوره ، وبمناسبة مرور اكتر من خمسة وعشرين عامًا على تأسيسه، وهي مسيرة ممتدة من العمل لتعزيز حضور المرأة العربية في عالم الأعمال، وترسيخ دورها كشريك أصيل في التنمية وصناعة المستقبل ، مضيفة إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا لم يعد مجرد مسارا التنمية، بل أصبح ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة على تحقيق النمو الشامل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة ، فالمرأة العربية اليوم ليست فقط صاحبة مشروع

أو مستثمرة أو رائدة أعمال، بل هي قوة اقتصادية منتجة، وشريك في صناعة القرار، وعنصرا أساسيًا في تحريك عجلة الابتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.

الدولة تؤمن بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية

واضافت رئيسة المجلس انه من خلال هذا المنطلق، تؤمن الدولة المصرية، بقيادة

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تمكين المرأة وتمكينها اقتصاديًا يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وهو ما تجسد في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي جعلت التمكين الاقتصادي أحد محاورها الرئيسية، انطلاقًا من رؤية تؤكد أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن بأكمله.. حتى بات مسارًا وطنيًا راسخًا، تدعمه إرادة سياسية واعية، وتستند إلي منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والبرامج المؤسسية.

وشددت رئيسة المجلس، على انه فى هذا الإطار، يضطلع المجلس القومي للمرأة بدور محوري في تحويل السياسات الوطنية إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال برامج بناء القدرات والتأهيل لسوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي حيث نجح المجلس في تأهيل أكثر من 380 ألف سيدة في مجال إدارة المشروعات، وإنشاء 52 مشغلًا ووحدة تدريب إنتاجية، بما يتيح فرصًا للتدريب والإنتاج والتسويق، إلى جانب دعم نفاذ صاحبات المشروعات إلى الأسواق الخارجية من خلال برنامج «She Trades» ، كما نولي اهتمامًا خاصًا ببناء جسور التعاون مع سيدات الأعمال والقطاع الخاص، وتعزيز التشبيك بين رائدات الأعمال وصاحبات الخبرة الاستثمارية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية، ويسهم في انتقال المشروعات النسائية من النطاق المحلي إلى الأسواق الأوسع ، و قد امتدت هذه الجهود إلى القطاع المالي غير المصرفي، حيث مثلت المرأة ٥٢ % من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، بإجمالي ١.٨ مليون سيدة، وأرصدة تمويل بلغت ٣٣ مليار جنيه.

مؤكدة ان كل هذه المؤشرات تؤكد أن المرأة المصرية لم تعد مجرد مستفيدة من برامج التمكين، بل أصبحت شريكًا في الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل، وهو ما نطمح إلى تعزيزه عربيًا من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع الشراكات، وفتح أسواق جديدة أمام رائدات الأعمال وسيدات الأعمال في منطقتنا العربية.

واكدت رئيسة المجلس، إن انعقاد هذه الدورة الجديدة لمجلس سيدات الأعمال العرب يمثل فرصة هامة للانتقال بالتعاون العربي من تبادل الخبرات والتجارب إلى بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية، تفتح آفاقًا جديدة أمام رائدات الأعمال، وتدعم وصول منتجاتهن إلى الأسواق العربية والدولية، وتعزز فرص الاستثمار المشترك واننا بحاجة اليوم إلى رؤية عربية متكاملة تقوم

على تشبيك صاحبات الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرة ، وتيسير النفاذ إلى التمويل والأسواق، والاستفادة من التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة المرأة العربية على المنافسة والابتكار.

كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع مشاركة المرأة في سلاسل القيمة والإنتاج، يمثلان مدخلًا هامًا لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا، لا تترك امرأة خلف الركب ، مضيفة في هذا السياق أن المجلس القومي للمرأة يعتز بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، ويتطلع إلى تعزيز أطر العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم حضور المرأة العربية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.

وشددت رئيسة المجلس إن ما يجمعنا اليوم أكبر من مجرد اجتماع أو دورة جديدة؛ إنه إيمان مشترك بأن مستقبل المنطقة العربية يُبنى بسواعد أبنائها وبناتها، وأن المرأة العربية بما تمتلكه من علم وخبرة وإرادة قادرة على الإسهام في صياغة هذا المستقبل وصناعة فرصه،معربة عن ثقتها أن هذه الدورة ، بما تحمله من طموحات ومسؤوليات، ستكون امتدادًا لمسيرة من العمل والعطاء، ومحطة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي النسائي العربي .

واختتمت رئيسة المجلس بتمنياتها لمجلس سيدات الأعمال العرب دوام النجاح والتوفيق، ولجميع سيدات الأعمال العرب مزيدًا من التقدم والإنجاز، وأن تظل المرأة العربية شريكًا فاعلًا في بناء وطنها، وصياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للمنطقة العربية.

وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم سيدات الأعمال، وتعزيز التعاون والتشبيك بين رائدات الأعمال في الدول العربية، بما يسهم في دعم مشاركتهن في مجالات التنمية الاقتصادية.

واختُتمت فعاليات الاجتماع بكلمة ألقتها السيدة خيرية عبد الله الدشتي، الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، أعقبها التقاط صورة تذكارية للمشاركين.