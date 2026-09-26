وفقا للمعايير.. قومي المرأة يشارك في تقييم مشروعات المبادرة الخضراء الذكية

شارك المجلس القومي للمرأة فى ختام أعمال اللجنة التحضيرية لتقييم المشروعات المشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنيةللمشروعات الخضراء الذكية.



وشاركت كلًا من الأستاذة نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة أميرة إبراهيم ، مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني للفروع بالمجلس ، والدكتورة ريهام يحيى، والدكتورة سميرة صالح عضوتا فرع المجلس بمحافظة القاهرة، ومشاركة عدد من المتخصصين والخبراء من الوزارات والجهات المختلفة، في إطار التنسيق وتكامل الخبرات لضمان دقة وموضوعية عملية التقييم، وذلك بعد استكمال مراجعة وتقييم المشروعات وفقًا للمعايير والشروط المحددة للمبادرة.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لعرض المشروعات التى تم تأهيلها على اللجنة الوطنية للتحكيم، وصولًا إلى اختيار المشروعات الفائزة في الدورة الرابعة.