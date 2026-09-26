مقتـ.ل 11وإصابة 30 آخرين في انفجار ببلدة ديرا إسماعيل خان الباكستانية

أسفر انفجار في ديرا إسماعيل خان شمال غرب باكستان عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 30 آخرين يوم السبت.

وأفادت فرق الإنقاذ بنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

قالت خدمة الطوارئ في باكستان إن 11 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون في انفجار وقع اليوم السبت في ديرا إسماعيل خان بشمال غرب البلاد.

وفي وقت سابق، السبت، أرجأ منظمو تظاهرة لأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان موعدها أسبوعا.

وأغلقت سلطات إسلام أباد الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة حيث أقيمت حواجز ووضعت حاويات قبل التظاهرة المقررة الأحد، ما أدى إلى شل حركة المرور.

وقال سهيل أفريدي رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا حيث تتولى السلطة "حركة الإنصاف الباكستانية" بزعامة خان، إن "تأجيل الاحتجاج جزء من استراتيجيتنا، علينا استنزاف الحكومة الفيدرالية".

وأضاف في تصريحات في ساعة متأخرة الجمعة أن المسيرة من بيشاور إلى إسلام أباد ستنطلق الآن في 4 أكتوبر.

وقامت الشرطة بتعبئة 22 ألف عنصر أمن لقطع الطرق المؤدية إلى إسلام أباد، حسبما قال مسؤولون ، ومنع الدخول إلى ولاية خيبر بختونخوا المجاورة والخروج منها.

وقطعت الطرق السريعة الرئيسية والمداخل والتقاطعات الكبرى، ما أدى إلى شل حركة المرور.