حالة الطوارئ في بانكوك مع استمرار الفيضانات بمناطق واسعة

غمرت الأمطار الغزيرة المتواصلة عدة مناطق في العاصمة التايلاندية بانكوك من بعد ظهر أمس الأول، الخميس، وحتى صباح اليوم، السبت، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجبار بعض السكان على الإخلاء.

أفاد مسئولون اليوم، السبت، بأن القنوات الرئيسية في بانكوك امتلأت بمياه الأمطار المتراكمة التي تجاوزت 20 سنتيمتراً (7.8 بوصة).

وانتشرت مياه الفيضانات في أنحاء المدينة، لا سيما في المناطق الوسطى والشرقية، ما أدى إلى إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور.

أعلنت سلطات بانكوك حالة كارثة فيضانات في جميع أنحاء العاصمة التايلاندية اليوم، السبت.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى يوم الأحد، مشيرة إلى وجود نظام ضغط منخفض قوي فوق المنطقة الوسطى وظروف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المتزايدة.

تضرر أكثر من 84 ألف شخص في 21 محافظة على مستوى البلاد جراء الفيضانات حتى اليوم، السبت، لا سيما في المنطقة الوسطى.

وأعلنت الحكومة أن السلطات أرسلت رسائل تحذير طارئة عبر نظام البث الخلوي إلى السكان في المناطق المتضررة.

شهدت بانكوك أمطاراً غزيرة طوال معظم أمس، الجمعة، واستمرت الأمطار الغزيرة حتى اليوم، السبت.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الطرق الرئيسية مغمورة بالمياه والسيارات مهجورة بعد أن عجز السائقون عن التنقل بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وقال حاكم بانكوك تشادشارت سيتيبونت إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة ، لكن من المتوقع أن تنحسر الفيضانات بمجرد توقف الأمطار، حيث يعمل مسؤولو المدينة على تصريف مياه الفيضانات بأسرع ما يمكن.

وقال مسئولون إنه تم إنشاء العديد من الملاجئ لاستيعاب السكان الذين اضطروا إلى الإخلاء، بينما تم فتح بعض المرافق الحكومية لتوفير مواقف للسيارات.