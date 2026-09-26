أكثر من طريقة لتجنب الزحام.. ​كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الكترونيا

هل تقلق بشأن تراكم الغرامات؟.. يتيح لك نظام الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 تتبع وضع رخصتك وسيارتك فورياً وبكل سهولة، حيث يتيح لك ال​تعرف على إجمالي المستحقات المالية وطريقة سداد مخالفات المرور إلكترونياً، مع فرصة تقديم تظلمات مخالفات المرور رسمياً الكترونيًا عبر بوابة النيابة العامة لضمان حقوقك القانونية وحماية رخصتك من التوقيف المفاجئ، ودون التوجه إلى وحدات المرور، وهو ما يساعد قائدي السيارات على توفير الوقت والجهد.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن لقائد السيارة إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 باستخدام الخدمات الإلكترونية الرسمية، عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمركبة أو رخصة القيادة، وفقًا للبيانات التي تحددها المنصة.

بوابة مصر الرقمية

ويجب اتباع الخطوات التالية عبر موقع بوابة مصر الرقمية:

• ادخل على منصة مصر الرقمية، بالضغط هــنــــــــا.

• اختر خدمة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

• اضغط على بدء الخدمة.

• أدخل بيانات اللوحة (أرقام أو حروف وأرقام).

• تظهر لك المخالفات المسجلة وقيمتها المالية.

خطوات الاستعلام عبر موقع النيابة العامة

• افتح موقع النيابة العامة لخدمات المرور، بالضغط هــنــــــــا.

• اختر الاستعلام عن مخالفات المرور.

موقع النيابة العامة

• حدد رخص المركبات.

• اكتب رقم اللوحة والمحافظة ونوع الترخيص.

• تظهر تفاصيل المخالفات مباشرة.

خطوات الاستعلام عبر موقع وزارة الداخلية

1ـ الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية، بالضغط هــنــــــــا.

2- اختيار أيقونة خدمات المرور.

3- اختيار خدمة استعلام عن مخالفات المرور.

موقع وزارة الداخلية

4- إدخال رقم لوحة السيارة.

5- إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.

6ـ الضغط على زر استعلام.

ويجب على المستخدم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وفي مقدمتها الرقم القومي وبيانات الرخصة، حتى يتمكن من الوصول إلى المخالفات المسجلة واستكمال الخدمة الإلكترونية بصورة صحيحة، ضمن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026.

أهمية التعرف على نوعية المخالفات وقيمتها

يساعد الاستعلام عن مخالفات السيارةوقيمتها، في معرفة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة وقيمة المستحقات المطلوبة، قبل اتخاذ قرار سدادها أو تقديم اعتراض بشأنها.

وتختلف المخالفات المرورية وفقًا لنوع المخالفة المركبة، ومن بينها تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بارتداء حزام الأمان، والسير عكس الاتجاه، وغيرها من المخالفات التي تخضع للعقوبات والقواعد المنظمة لقانون المرور.



سداد مخالفات المرور أون لاين

بعد إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 والتعرف على قيمة المبالغ المستحقة، يمكن لصاحب المركبة اتخاذ إجراءات السداد إلكترونيًا، من خلال وسائل الدفع التي تتيحها المنصة الرسمية.

ويسمح دفع مخالفات المرور إلكترونيًا بإنجاز الخدمة دون الحاجة إلى التوجه بشكل مباشر إلى وحدات المرور، وهو ما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الإجراءات الورقية المرتبطة بسداد المستحقات.



التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

في حال اعتقاد قائد السيارة أن إحدى المخالفات المسجلة غير صحيحة أو تحتوي على بيانات غير دقيقة، يمكنه تقديم تظلم إلكتروني من خلال المنصة الرسمية المخصصة لخدمات النيابة العامة، بعد إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 ومراجعة تفاصيل المخالفة.

وتبدأ إجراءات التظلم بالدخول إلى المنصة واختيار خدمة التظلمات، ثم تحديد نوع الرخصة وإدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة، وبعد ذلك تظهر المخالفات المسجلة ليتم اختيار المخالفة التي يرغب المستخدم في الاعتراض عليها.

ويستكمل المستخدم إجراءات التظلم بعد الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيًا.

كيفية متابعة نتيجة التظلم

بعد إرسال طلب التظلم، يحصل المستخدم على إيصال يتضمن بيانات الطلب ورقمًا خاصًا بالتظلم، ويجب الاحتفاظ بهذه البيانات لاستخدامها في متابعة موقف الطلب والتعرف على النتيجة وفق آلية الإخطار المعتمدة للخدمة.

وينصح عند الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أو تقديم التظلم بمراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب، والتأكد من صحة الرقم القومي وبيانات الرخصة والمخالفة محل الاعتراض، لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على استكمال الإجراءات.